Tra macchia mediterranea e mare, la quinta tappa del Cammino del Salento

Quinta tappa – da Santa Cesarea terme a Marina Serra – del viaggio a piedi di tre amici di Gallarate sul Cammino del Salento

Ci allontaniamo da Santa Cesarea avviandoci verso la prima tappa della giornata: la bella Castro.

Anticamente chiamata dai romani Castrum Minervae, per la presenza dei resti di un tempio dedicato dai Greci ad Athena (Minerva), il nome viene poi contratto in Castrum, e infine italianizzato in Castro.

Molto bello il panorama che si gode dal belvedere della piazza antistante il castello.

Scendiamo una lunga scalinata per raggiungere il mare, che costeggiamo per un breve tratto per poi addentrarci nell’entroterra, tra la macchia mediterranea, e discendere verso cala dell’Acquaviva, piccola ma molto graziosa.

Risaliamo i sentieri vedendo il mare sotto di noi, fino alla discesa a picco verso il paese marinaro di Porto Tricase.

Ci fermiamo per una breve sosta e goderci il passaggio mentre facciamo scorta di acqua, ma la meta è ormai vicina: ci basta costeggiare il mare proseguendo verso Marina Serra (frazione di Tricase).

Qui è d’obbligo un rigenerante, e più che meritato, bagno nella stupenda piscina naturale.

Km previsti: 22,9

Km percorsi: 24