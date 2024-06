Sci Club Gallarate: dalle prime curve al brevetto da Maestri

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Si è conclusa un’altra stagione di successi per lo Sci Club Gallarate, che al suo 98° anno di attività continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di tutta la provincia.

Il Corso di Sci del Sabato, dedicato ai piccoli sciatori delle scuole elementari e medie, giunto alla 39esime edizione, ha portato ben 80 bambini sulle nevi dei Piani di Bobbio, mentre la squadra agonistica ha partecipato al circuito del Verbano Cusio Ossola, dove i nostri atleti dagli 8 ai 16 anni si confrontano con i migliori sci club della zona. Nevi lombarde, invece per la categoria Giovani, atleti dai 16 anni in su, con la partecipazione al circuito Skirace Cup.

Partendo dalla categoria Baby e Cuccioli, Jacopo Puricelli, figlio d’arte dell’allenatore Arturo, si è guadagnato un posto per la partecipazione al Campionato Regionale e soprattutto alla Finale Nazionale del Trofeo Giovanissimi, kermesse alla quale partecipano i futuri campioni di Coppa del Mondo.

Nella categoria Children, allenatore Arturo Puricelli, i nostri atleti Anna ed Elena Cosentino, Luca Tovaglieri, Riccardo Bresciani ed Aaron Sartori hanno portato con orgoglio i colori dello Sci Club nelle gare di circuito. Anna Cosentino, in particolare, vanta un ottimo nono posto al Trofeo Domobianca di Gigante e un decimo posto al Trofeo Bodo Skishop di Macugnaga. Tutti, poi, si sono qualificati per il Campionato Regionale, che riunisce l’eccellenza lombarda dello sci.

Ottimi anche i risultati della squadra Giovani, che sotto la guida dell’allenatore Vito Galli, ha partecipato con ben 7 atleti al circuito Skirace Cup. Sono Noemi e Mario Crespi, Matilde Villa, Francesco Tovaglieri, Gabriele Tordella, Andrea Fumagalli ed Alberto Perotta ai quali si è unita, dopo un periodo di stop, Silvia Brusatori. Bravissimi i nostri giovani, che con costanza e tenacia, sono riusciti a conciliare scuola, università e lavoro con lo sport.

Infine, fucina dei campioni di domani il gruppo della Preagonistica, squadra fortemente voluta dall’allenatore Andrea Malaman, della quale fanno parte sette motivatissimi atleti: Giulia Bisaccia, Maria Vittoria Sola, Alice Malaman, Tea Martinazzoli, Eros Perdicaro, Carlotta Frattini e Niccolò Pricolo hanno sciato nelle località del VCO, non perdendo occasione per cimentarsi nei fuori pista, resi possibili dalle abbondanti nevicate di fine stagione. A coronamento del percorso svolto, Alice Malaman e Maria Vittoria Sola hanno partecipato allo slalom Gigante svoltosi il 6 aprile a Macugnaga, piazzandosi rispettivamente seconda e decima.

DA ATLETI A MAESTRI – Menzioni d’onore vanno a Gabriele Tordella, diventato Maestro nel mese di aprile e ad Andrea Fumagalli, che ha superato le Selezioni ed inizierà il Corso Maestri. A loro si aggiunge Edoardo Porrati che Maestro lo è già dall’anno scorso. Davvero una bella soddisfazione per loro che sono cresciuti all’interno dello Sci Club, del quale fanno parte da quando erano poco più che bambini.

Infine, il Campionato Provinciale, svolto a Chiesa Valmalenco il 23 ed il 24 marzo, ha laureato i nostri atleti Jacopo Puricelli, Elena Cosentino, Anna Cosentino e Luca Tovaglieri campioni provinciali per la disciplina di slalom speciale, e per la disciplina di gigante Giulia Bisaccia, Jacopo Puricelli, Riccardo Bresciani, Elena Cosentino, Noemi Crespi e Gabriele Tordella. Da ricordare il secondo ed il terzo posto di Alice Malaman e Maria Vittoria Sola in slalom gigante nella categoria Baby.

Il futuro si prospetta roseo per il nostro gruppo, al quale speriamo di aggiungere qualche nuovo atleta per la stagione 2025. Per info contattateci alla mail sciclubgallarate@gmail.com.

Arrivederci a fine giugno con l’avvio della stagione estiva sulle nevi di Cervinia!