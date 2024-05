Un grande stage di jujitsu per commemorare Cosimo Di Pesa

Una domenica speciale, quella del 26 maggio, per tutta la Asd Jujitsu Club Varese, associazione nata nel 2010 con sede in via Toce a Varese. Nella palestra della Società Varesina di Ginnastica e Scherma è andato in scena uno stage commemorativo in onore di Cosimo Di Presa, il Maestro che fondò la realtà varesina e che è scomparso nel 2022.

Alla giornata ha preso parte il presidente della Commissione Nazionale Ju Jitsu in seno alla Fijlkam, la federazione che raggruppa una serie di attività quali lotta e arti marziali, il Maestro Antonio Amorosi.

Con lui sono intervenuti anche il Maestro Spartaco Bertoletti, il Maestro Antonio Vismara e i tecnici Gambadoro, Zappa e Lafratta. É stata una giornata di condivisione trascorsa in amicizia nel ricordo di una figura, quella del Maestro Di Presa, che ha lasciato un solco profondo nel mondo del jujitsu varesino e non solo.