Una domenica all’osservatorio “Schiaparelli”, porte aperte e visite guidate

Domenica 5 maggio, dalle 10 fino alle 14, l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori aprirà le sue porte per una giornata speciale all’insegna della scienza.

L’Osservatorio Schiaparelli è meta ogni anno di diverse migliaia di visitatori, di studenti e scolaresche che effettuano percorsi specifici di alta valenza didattica. Ma l’Osservatorio è sempre aperto anche alle famiglie e ai visitatori occasionali. Durante le giornate di Porte Aperte si cerca di far incontrare la curiosità per la scienza in tutte le sue sfaccettature con il divertimento e la piacevolezza di una gita in un posto di grande bellezza.

L’Osservatorio svetta a 1200 m, con l’occhio che spazia dalle Alpi innevate, ai laghi prealpini, alle città e alla pianura. E’ un maestoso panorama dove il verde si incontra con l’azzurro del cielo e dei laghi.

La giornata di porte aperte prevederà dei percorsi laboratoriali, visite alle cupole, osservazioni del Sole con gli speciali strumenti in dotazione all’Osservatorio

I percorsi sono adatti a tutti; anche per i bambini. Le visite saranno gestite dai giovani volontari della Schiaparelli, studenti di liceo e dell’università che dedicano il proprio tempo libero per attività di studio e divulgazione scientifica.

I percorsi di visita, della durata di circa 1 ora e mezza, sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

Www.astrogeo.va.it