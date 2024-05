Un’economia differente esiste e si prende cura della democrazia

Il Credito Cooperativo – attraverso la casa editrice Ecra – anche quest’anno sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino, negli spazi del Lingotto Fiere, per la XXXVI edizione della più importante fiera dell’editoria italiana.

Da giovedì 9 a lunedì 12 maggio al Padiglione Oval (stand T78 Alleanza delle Cooperative Italiane – Comunicazione) Ecra porterà il suo ricco catalogo (oltre 380 titoli per 23 collane). (nella foto Stefano Zamagni)

L’Editrice, specializzata sui temi della cooperazione (bancaria, e non solo), si pone oggi come uno dei centri di produzione culturale più accreditati per approfondire tematiche legate all’economia, alla società e più in generale ai temi dello sviluppo sostenibile e dell’Economia Civile. Nella produzione di Ecra particolare attenzione è data al “racconto” dei territori e della loro generatività economica e sociale. Soprattutto con la collana “Italia della nostra gente” attiva da oltre quarant’anni, una delle più longeve del nostro Paese in ambito fotografico.

Ultima pubblicazione, in ordine di tempo, è “Treni ad altRa velocità. Alla scoperta delle ferrovie locali, dei territori che valorizzano e delle comunità che mettono in rete”, con foto di Luca Merisio e saggio introduttivo di Antonio Polito, editorialista per il Corriere della Sera. Filo conduttore del volume è la ferrovia – che nel secondo dopoguerra rappresentò una infrastruttura essenziale per la ripresa del nostro Paese – con uno sguardo particolare rivolto alle linee locali, sia quelle ancora funzionanti, sia quelle divenute marginali o addirittura dismesse. Linee locali ancora oggi espressione di una mobilità dolce e sostenibile, che permette di conoscere il territorio in modo lento, profondo e nel rispetto dell’ambiente.

ECONOMIA CIVILE

Fra le collane più recenti, da segnalare “Economia Civile”. Raccolta dedicata ad approfondire modelli economici più inclusivi, solidali e sostenibili e ponendo l’accento sul benessere delle persone e delle comunità. Fra le ultime uscite vi è “Prendersi cura della democrazia. Il ritorno dell’Economia Civile”, di Stefano Zamagni, che sarà presentata allo stand venerdì 10 maggio (ore 15.00 – 15.50). Il noto economista ne parlerà con Francesco Antonioli, giornalista de la Repubblica e La Stampa. Nella pubblicazione, l’autore mette al centro della visione economica l’uomo e la teorizzazione in base alla quale, per il benessere sociale, sono necessari valori quali la mutualità, la governance democratica, la reciprocità, il bene comune. Il volume è una raccolta di undici saggi – editi fra il 2020 e il 2023 – in cui Zamagni affronta molteplici temi: etica, capitalismo, religione, laicità, cooperazione, lavoro, pandemia, terzo settore, Europa, guerra in Ucraina.

LA DEMOCRAZIA IN PERICOLO

«Mai come in questo periodo – spiega l’economista bolognese – il principio della democrazia si trova in pericolo. Ne sono prova la politica attuale e la scarsa partecipazione dei cittadini alla vita politica. Siccome parliamo di un principio fondamentale – che ha radici profonde risalenti addirittura all’antica Grecia – è tempo che si operi un cambiamento. Il paradigma dell’Economia Civile – che si rifà alla matrice culturale diffusasi grazie agli insegnamenti di Antonio Genovesi nella Napoli di fine ‘700 ed oggi riscoperta nella sua attualità – si offre come strumento e occasione precipua per operare questa trasformazione».

La presentazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale Youtube di Ecra a questo indirizzo. I libri in esposizione al Salone saranno acquistabili presso lo stand Ecra e online all’indirizzo www.ecra.it