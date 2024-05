Vivere Rescaldina alza il sipario sulla squadra di Gilles Ielo per le prossime elezioni

Vivere Rescaldina alza il sipario sulla squadra che accompagnerà Gilles Ielo nella corsa alla poltrona più alta di Piazza Chiesa in vista delle prossime elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, quando alle urne “sfiderà” Luca Perotta per CambiaRescaldina e Mauro De Candia per l’omonima civica.

«Abbiamo fatto tanti sacrifici, sappiamo quali sono gli strumenti che abbiamo dato al Comune per il prossimo futuro e sarebbe un peccato non essere qui ad utilizzarli – ha sottolineato Ielo presentando i “suoi” candidati, ad ognuno dei quali ha consegnato un cappellino, una lente di ingrandimento, una penna e un quaderno e un fiocco -. Il valore di Vivere Rescaldina sono le persone che vogliono impegnarsi: Vivere Rescaldina è una realtà in cui ci si alterna nell’impegno ma si continua a dare il proprio supporto, una realtà di persone che credono nel progetto. Le persone che oggi si candidano non arrivano per caso: improvvisiamo tanto, ma non ci inventiamo nulla. Abbiamo dei valori saldi che ci permettono di guidare il paese in modo onesto e trasparente, con attenzione ai conti e con l’unico interesse del bene comune».

In lista – una lista «in grandissima parte rinnovata», «giovane e capace che potrà sempre contare su tutte le persone che la hanno preceduta», come ha sottolineato l’ex sindaco Michele Cattaneo – ci saranno Danilo Bacchiega, 28 anni, commerciante; Francesca Biasutti, 50 anni, manager in un’azienda di consulenza; Anita Boboni, 62 anni, operaia; Emanuele Colombo, 43 anni, ingegnere aerospaziale; Marco Colombo, 23 anni, customer care; Gianluca Crugnola, 36 anni, istruttore amministrativo del Settore Servizi sociali; Luigi Di Lello, 55 anni, capo cantiere edile nel settore grandi opere; Valentina Selene Farnedi, 54 anni, impiegata; Massimo Gasparri, 68 anni, medico chirurgo; Massimo Lipari, 45 anni, responsabile di reparto e controllo qualità; Antonella Luisi, 58 anni, biologa, lavoratrice autonoma; Barbara Maffé, 45 anni, impiegata contabile e commerciale; Matteo Moschetto, 52 anni, tecnico elettronico; Katia Pezzoni, 52 anni, impiegata; Loredana Pigozzi, 54 anni, impiegata amministrativa; Rosario Vitolo, 57 anni, già nell’Arma dei Carabinieri, avvocato.