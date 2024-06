A Casciago Mirko Reto si prepara a festeggiare: “Ha prevalso il senso civico”

Quorum raggiunto, ora manca solo di conoscere se il 50% delle schede sono valide. Nel più grande Comune con una sola lista in lizza di questa tornata elettorale, Casciago (3588 abitanti), può cominciare a festeggiare il sindaco uscente Mirko Reto, candidato con “Casciago in testa”, gruppo civico rinnovato per metà rispetto ai cinque anni di amministrazione precedenti.

Alle 19 di domenica 9 giugno a fatidica soglia del 40% degli aventi diritto è stata ampiamente superata: a Casciago ha votato il 59,58% e molti altri cittadini sono ancora in fila per recarsi alle urne aperte fino alle 23. Il risultato è quasi raggiunto, dunque.

È raggiante Mirko Reto: «C’è stata una grande partecipazione, sono molto contento e orgoglioso dei miei concittadini e della mia squadra. Aspettiamo domani per l’ufficialità, ma possiamo dire che il senso civico ha prevalso su qualsiasi tentativo di ostruzione».