A Cazzago Brabbia il nuovo sindaco è Davide Bossi

Un nuovo sindaco per Cazzago Brabbia: è Davide Bossi della lista “Rinnovamento e tradizione”, in continuità con quella dell’ex primo cittadino Emilio Magni. 205 voti per lui, contro i 133 di “Tu al centro del paese” di Chiara Giorgetti e i 125 dell’ex sindaco Massimo Nicora di “Cazzago nel cuore”.

«È stata una sfida tosta, contro due candidati validi e appoggiati da altrettanto valide persone. Ci abbiamo messo il meglio di noi stessi, senza il gruppo non ce la potevo fare. Sono contento, ci speravo, ma di fronte al risultato finale c’è grande soddisfazione – commenta Bossi -. Ora dobbiamo cominciare a lavorare. Per prima cosa dobbiamo tracciare un percorso che ci porti a realizzare i nostri obiettivi scritti nel programma. Ringrazio il gruppo e i cazzaghesi che hanno creduto in noi e ci hanno dato fiducia».

TUTTE LE NEWS SULLE ELEZIONI A CAZZAGO BRABBIA