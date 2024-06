A Comabbio l’insediamento ufficiale del nuovo consiglio comunale

Si è svolto mercoledì 26 giugno il primo consiglio comunale di Comabbio dopo le elezioni amministrative, che hanno visto la vittoria della lista La Comabbio che Vorrei e del sindaco neoeletto Mariolino Deplano, nei confronti della lista Comabbio Civica guidata dalla prima cittadina uscente Marina Paola Rovelli.

Durante l’assemblea si è celebrato il giuramento del sindaco ed è stata nominata la nuova giunta comunale, che affiancherà il primo cittadino, composta da Leonardo Pezzani (in quanto vicesindaco e assessore a Patrimonio, Lavori pubblici, Viabilità e Trasporti) e Roberta De Maio (come assessore a Bilancio, Finanza e Tributi).

«I risultati elettorali – ha commentato il sindaco Mariolino Deplano – hanno sancito la forte volontà di cambiamento che i comabbiesi hanno espresso in occasione delle votazioni. Questa consapevolezza pone su di noi aspettative ancora più alte di quanto è emerso in campagna elettorale. Lavoreremo con ulteriore impegno per non deluderle.

«Coinvolgeremo – ha aggiunto il primo cittadino – con attenzione e senza pregiudizi l’opposizione, che invitiamo a svolgere il suo ruolo in modo positivo e costruttivo, per valorizzare le competenze che tutti insieme possiamo portare a questo tavolo nell’interesse del paese».

«La nostra lista – ha sottolineato la consigliera del gruppo di minoranza Comabbio Civica Marina Paola Rovelli nel suo intervento – rappresenta in questa sede i comabbiesi che ci hanno sostenuto ma anche e soprattutto ogni cittadino che non ha votato la lista vincitrice in questa tornata elettorale, che insieme ai nostri votanti rappresenta oltre il 64% della cittadinanza. Con questa grande responsabilità di tutelare comunque i diritti e gli interessi di tutti i comabbiesi, saremo vigili sentinelle sulle proposte che verranno presentate a questo consiglio e saremo osservatori critici nei confronti delle azioni che la nuova amministrazione, anche attraverso la propria Giunta, promuoverà per il benessere e la crescita di tutta la cittadinanza».