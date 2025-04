Dieci buoni per ecografie al seno donati al Comune di Comabbio

In occasione del mese di ottobre sulla prevenzione del tumore al seno, con l’Enoteca Sorelle Pavan è stato proposto “Aperitivo in Rosa” una serata di sensibilizzazione e raccolta fondi per Valbossa in Rosa.

Oggi, venerdì 4 aprile, i 10 buoni per ecografia al seno donati dall’associazione, grata per il contributo ricevuto, sono stati consegnati ai servizi sociali del Comune di Comabbio, alla presenza anche del sindaco Mariolino Deplano. I buoni saranno destinati alle persone fragili che ne avranno bisogno.

«L’evento di ottobre – spiegano le organizzatrici Sandra Pavan, Nadia Frascotti e la consigliera comunale Marina Paola Rovelli – ha ricevuto una calorosa risposta da parte di cittadini e persone esterne, fatto che sottolinea quanto il tema della prevenzione resti un tema molto caro. È sempre importante conoscere per avere gli strumenti necessari ad affrontare ciò che la vita ci mette davanti».