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A Comabbio ritorna il medico di base dopo quattro anni

A partire dal primo aprile, la dottoressa Rosemarie Magrì prenderà servizio nell'ambulatorio al primo piano dell'ex-cooperativa

Generico 30 Mar 2026

Comabbio ha di nuovo uno studio del medico di base. A partire da mercoledì primo aprile, la dottoressa Rosemarie Magrì comincerà a ricevere i suoi assistiti nell’ambulatorio situato al primo piano dell’edificio dell’ex-cooperativa in via Garibaldi, 560.

La dottoressa Magrì riceverà a Comabbio quattro giorni alla settimana: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00; e il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00.

Una bella notizia per Comabbio, dove mancava un medico di base da quattro anni. «È un servizio importante – commenta il sindaco di Comabbio Mariolino Deplanosoprattutto per i molti anziani del paese, che fino a questo momento per recarsi dal medico dovevano spostarsi a Ternate, Varano Borghi o Vergiate».

L’incontro coi comabbiesi

La dottoressa Magrì ha incontrato i cittadini di Comabbio la sera di venerdì 27 marzo in sala Fontana, per presentarsi, illustrare gli orari dell’ambulatorio e spiegare le modalità per scegliere o cambiare il proprio medico di base.

Non è stata però la prima volta che i comabbiesi hanno avuto l’occasione di conoscerla. Magrì è stata infatti candidata alle ultime elezioni proprio nella lista del sindaco Deplano e ha inoltre partecipato ai Venerdì della salute: il progetto avviato a novembre 2024 dall’amministrazione comunale per promuovere la prevenzione.

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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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