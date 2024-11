Alla biblioteca di Comabbio i venerdì della salute per imparare la prevenzione

Continuano gli appuntamenti con i venerdì della salute della Biblioteca di Comabbio. Il prossimo incontro in programma sarà dedicato all’ipertensione arteriosa e si terrà venerdì 22 novembre alle 20:30 in Sala Lucio Fontana.

Nel corso della serata, la dottoressa Rosemarie Magrì – anestesista rianimatore della Casa di cura Igea di Milano – illustrerà la natura della malattia e quali sono i comportamenti più efficaci per prevenirla.

«Attraverso queste serate – spiega la dottoressa Magrì – vogliamo fare informazione sulle patologie più diffuse. Nel corso di ogni incontro parleremo della malattia e delle sue caratteristiche, introdurremo alcuni dei trattamenti disponibili, ma soprattutto ci soffermeremo su come è possibile prevenirla».

«L’informazione è fondamentale per la prevenzione – sottolinea il sindaco di Comabbio Mariolino Deplano -. La nostra amministrazione punta molto sulla comunicazione a ogni livello. Ritengo quindi fondamentale impegnarci per diffondere conoscenza, affinché i nostri cittadini possano prendersi cura al meglio della propria salute. Stiamo inoltre lavorando per costruire sinergie con le altre realtà del nostro territorio, per questo invito tutti i cittadini dei Comuni vicini a partecipare a questa iniziativa».

L’appuntamento successivo con i venerdì della salute sarà venerdì 13 dicembre sempre alle 20:30. I temi al centro dell’incontro saranno l’endocrinologia, le malattie del ricambio e il diabete.