A Inarzo incontro con l’autore: “La vita a marce alte” di Adelfo Forni

Il Comune di Inarzo, tramite l’Assessorato alla Cultura, ripropone una serata speciale dedicata alla letteratura. Domani, giovedì 13 giugno 2024, presso il Salone dell’Oratorio di Via Vanetti 5, avrà luogo l’incontro con l’autore Adelfo Maurizio Forni.

L’evento, che inizierà alle ore 21:00, vedrà la moderazione di Emiliano Pedroni. L’ingresso è libero.

Adelfo Maurizio Forni, con il suo stile narrativo coinvolgente, trasporterà i partecipanti in un viaggio attraverso le sue storie, rendendo questo incontro un’occasione imperdibile per gli amanti della lettura e della cultura. Si parlerà dei suoi libri di racconti: The Dowser, Kintsugi, (quest’ultimo Premio I MURAZZI 2023) Quel giorno (quest’ultimo Premio Emily Dickinson 2023) L’Ultimo Valzer sul Titanic.

Adelfo Maurizio Forni, nato a Gallarate, pubblica il primo libro a vent’anni. Laurea in Giurisprudenza, esordisce come legale nella sua città. Segue l’assunzione in Montedison e l’occasione di scoprire l’Europa e il Medioriente nei frequenti viaggi di lavoro. Oltre dieci anni nella discografia ed editoria Musicale, lavorando prevalentemente all’estero, per CGD Messaggerie Musicali ed ARISTON, dove collabora con compositori e artisti di successo (Matia Bazar, Umberto Tozzi, Rockets, Nikka Costa, Gianni Togni, Mina, i Pooh ecc.), promuovendo tra l’altro la Music-Made-in-Italy nel mondo. Nominato Manager dell’Anno 1979 dalla Camera di Commercio Italiana per gli scambi con l’Estero. Dopo l’esperienza nel marketing a nella moda a Milano, si sposta a Roma, unendosi a società specializzate in Eventi e Comunicazione. Successivamente viene chiamato nel Groupe CEDEC, Centro Europeo di Evoluzione Economica di Bruxelles, nel quale rimane per quindici anni, ricoprendo vari incarichi quale assistente alla direzione generale e direttore del dipartimento relazioni.

Oggi vive a Gallarate, alternativamente dal figlio musicista a Zurigo, e appena possibile raggiunge la sua seconda patria, la Grecia. Autore di poesia e narrativa, nonché organizzatore di eventi culturali.