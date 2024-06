A Inarzo per incontrare l’autore Emiliano Bezzon

L’autore Emiliano Bezzon sarà all’oratorio di Inarzo la sera di giovedì 11 luglio alle 21 per raccontare i suoi libri, la sua carriera letteraria e presentare il suo lavoro più recente Corpi abbandonati. L’incontro verrà moderato da Emiliano Pedroni.

Emiliano Bezzon è autore di numerosi racconti noir, pubblicati in diverse antologie tra cui I luoghi del noir, Odio e amore in noir e Quei sorrisi noir, edite da Fratelli Frilli Editori. Il manuale di polizia giudiziaria, di cui è coautore, è giunto alla settima edizione. Dal 2022 è ospite della trasmissione crime Ore 14 di Raidue. Corpi abbandonati è il suo quinto romanzo con protagonista la coppia di investigatrici formata da Giorgia del Rio e Doriana Messina e fa seguito a Il manoscritto scomparso di Siddharta edito da Robin nel 2017, Il delitto di via Filodrammatici, Legami di sangue e Delitti al buio, pubblicati da Fratelli Frilli Editori nel 2020, 2021 e 2023.

La trama di Corpi abbandonati

Doriana Messina, al termine di una complessa indagine in materia di traffico d’opere d’arte rubate, si concede una breve vacanza con l’amica Giorgia del Rio. Ritorna potente il ricordo della morte del padre, Maresciallo dei Carabinieri, scomparso in un misterioso incidente e nasce così un’indagine personale. Incontri speciali e vicende storiche troppo spesso dimenticate, portano dentro un intrigo tra politica, criminalità organizzata e Servizi Segreti. Intanto, a Milano, Giorgia del Rio entra in contatto con alcune donne vittime di violenza domestica. Mondi apparentemente lontani finiscono per intrecciarsi, facendo emergere una straordinaria verità.