A Induno Olona c’è Polinfesta, una giornata da vivere tra rose e musica con gli ospiti del Centro polivalente

Un pomeriggio di festa con gli ospiti del Centro polivalente Asfarm, tra musica, rose, animazione e bancarelle. Sabato 22 giugno, dalle 15,15, torna a Induno Olona Polinfesta, la Festa della famiglia aperta a tutti, non solo agli amici e ai parenti degli ospiti della casa di riposo di via Maciachini ma a chiunque voglia passare un pomeriggio in compagnia nel bellissimo contesto del Roseto della Pace.

Ci saranno i volontari di Claun di Corsia di di “VIP Verbano – Un naso rosso per sognare” per rallegrare ospiti e visitatori con sorrisi, palloncini e animazione. Alle 15,30 un momento musicale con l’esibizione del Trio Eclisse, con Gianpiero alla tastiera, Teo al violino e Claudio al violoncello, e alle 16,30 un rinfresco per tutti.

Si potranno acquistare simpatici oggetti nella mostra-mercato dei lavori realizzati dagli ospiti e dai volontari durante l’anno nei laboratori manuali e ci saranno diversi premi per gli ospiti e le loro famiglie.

