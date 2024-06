A Laveno Mombello l’Electric Boat Show, la fiera dedicata alla mobilità verde in acqua

A Laveno Mombello è il fine settimana dedicato al salone fieristico tutto dedicato alla mobilità verde con barche in acqua. Presentato in conferenza stampa nella mattina di venerdì 7 giugno, l’evento si terrà fino a domenica 9 giugno, sulle rive della sponda varesina del Lago Maggiore.

Al taglio del nastro presenti, oltre al sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino, l’assessore alla mobilità di Regione Lombardia Franco Lucente, il presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo, Mauro Vitiello presidente di Camera di Commercio di Varese, il deputato Isabella Tovaglieri e il deputato Andrea Pellicini, Paolo Sivelli, Presidente della Fondazione Officine Dell’Acqua, Paola Margnini, Coordinatrice progetti strategici e Responsabile Centro Studi, Competitività ed Estero di Confindustria Varese, Leonardo Cesarini, Direttore commerciale di Trenord.

L’“Electric Boat Show” è una rassegna dedicata ai professionisti del settore ma anche a tutti quei cittadini che vogliano cogliere il meglio del passaggio verso un modello di navigazione al 100% elettrico, silenzioso e rispettoso dell’ambiente.

Non soltanto imbarcazioni, ma anche altri mezzi di trasporto green su terra a due e quattro ruote in quanto già parte integrante della quotidianità del microcosmo dei porti e degli stabilimenti balneari e turistico ricettivi. A completare questa offerta legata alla mobilità, un programma di convegni che, nella sede stessa del Comune di Laveno Mombello a Villa Frua e in altri spazi, per tutto il lungo weekend offriranno spunti di riflessione e occasioni di nuove conoscenze per perseguire l’obiettivo comune di una transizione ecologica.

In tale contesto, il sistema economico varesino sarà presente con le sue attività collegate alla nautica e, più in generale, alla mobilità sostenibile grazie a uno stand coordinato da Camera di Commercio. Stand che, tra le altre realtà produttive, vedrà anche la presenza di marchi di prestigio quali MV Agusta, con le sue e-bike e i suoi monopattini, e ACM Engineering, che a Bardello produce motori elettrici anche per imbarcazioni. Non mancherà, poi, la diffusione delle iniziative collegate a #VareseDoYouBike, progetto di Camera di Commercio per lo sviluppo del sistema cicloturistico sul territorio provinciale.

Ad accogliere i visitatori e a promuovere le eccellenze ambientali e culturali del nostro territorio durante l’edizione 2024 di “Electric Boat Show”, ci saranno i Varese Tourist Angels: sono ragazze e ragazzi degli istituti superiori turistici e linguistici varesini che – grazie a un’iniziativa promossa da Camera di Commercio insieme a Regione Lombardia e con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale – affiancheranno gli organizzatori.

Qui il programma degli eventi e dei convegni