A Somma Lombardo è pronto a partire il Ludobus

È pronto a partire a Somma Lombardo il progetto Ludobus. Un progetto che intercetta l’esigenza di socialità, di condivisione e di inclusione pensata per i giovani. Accanto all’offerta del centro estivo comunale, che ospita quest’anno oltre 200 bambini per 8 settimane, l’Amministrazione ha deciso di promuovere ulteriori spazi di socialità e condivisione per quanti, bimbi e adolescenti, per svariate ragioni si trovano a casa da soli nella lunga pausa estiva dalla scuola.

Ci sono alcuni bimbi e adolescenti che non frequentando centri o campi estivi si ritrovano a giocare in autonomia presso la struttura di via Marconi. Il campo sportivo è infatti uno dei luoghi di maggior ritrovo per i giovani sommesi, e l’Amministrazione ha accolto positivamente la richiesta di collaborazione di Fides e delle altre associazioni, aggiungendo una proposta per l’estate dei ragazzi.

La Cooperativa sociale Fides in collaborazione con l’amministrazione comunale ha organizzato la proposta estiva del Ludobus, un’attività ecologia e green con la supervisione di un educatore professionista. Un furgone green, alimentato a metano, dove i giovani possono trovare giochi di qualità realizzati artigianalmente che stimolano bambini e adulti a giocare come si faceva “una volta” e trasformano strade, piazze, aree verdi in luoghi di gioco e divertimento. Il Ludobus sarà in Biblioteca il martedì e il giovedì fino a fine luglio.

«Durante i mesi estivi – dichiara l’assessore alle Politiche Educative, Donata Valenti – alcuni bambini e ragazzi non partecipano alle proposte offerte dal Comune o dalla Parrocchia e spesso si ritrovano a giocare presso il campo sportivo in via Marconi. Il Ludobus, furgoncino con giochi tradizionali e moderni, vuole essere una valida proposta anche per questi bambini e ragazzi che, con la presenza di un educatore, potranno sperimentare diverse tipologie di gioco individuali o di gruppo. Questa è una delle attività rientranti nel progetto “Educare insieme – Non discriminazione” progetto realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia, che vede come capofila la Cooperativa Fides, coadiuvata da Odv Genitori Somma e ASD Ken Kyu Kai e supportata dal Comune di Somma».