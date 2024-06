A Taino la decima edizione del Trofeo “Corri per la mamma”

Appuntamento con il ciclismo domenica a Taino. Il pomeriggio del 16 giugno è in programma la decima edizione del Trofeo “Corri per la mamma” (Trofeo Club il Puma di Taino, Trofeo Pro Loco e terza tappa del Giro della provincia) per la catagoria allievi.

La gara ciclistica del Basso Verbano torna dopo alcuni anni di stop e presenta un percorso di 79 chilometri su strada. La partenza della gara è in programma alle 14.

L’evento è organizzato da Pro Loco, Velo club Sommese, Amici del Puma di Taino, Aviotecnica con il patrocinio del comune.

Sarà anche una giornata di festa con ritrovo in piazza dove sarà attivo anche uno stand gastronomico a cura degli organizzatori. (foto Foto di Massimo da Pixabay)