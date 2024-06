A Vedano una panchina gialla per ricordare le battaglie di Amnesty International per i diritti umani

E’ stata inaugurata ieri sera con un semplice incontro con i cittadini del quartiere la panchina gialla che l’Amministrazione comunale di Vedano Olona ha voluto posare aderendo alla campagna di Amnesty International per i diritti umani.

Galleria fotografica A Vedano Olona una panchina gialla per i diritti umani 4 di 6

La panchina è stata collocata in via San Francesco, in un quartiere residenziale che è meta abituale delle passeggiate dei proprietari di cani, perché a traffico molto limitato e vicino ai boschi del Parco Pineta.

«Questa panchina è allo stesso tempo un simbolo dei diritti umani e la risposta ad un’esigenza dei cittadini di questo quartiere, che avevano chiesto un punto di sosta in una zona molto frequentata dai proprietari di cani – ha detto l’assessore Simona Ghiraldi – Diritti e ascolto sono due punti centrali della nostra amministrazione e questa panchina li sintetizza entrambi».

La campagna “panchina gialla” di Amnesty International ha preso il via nel 2021, a cinque anni dal rapimento di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il colore giallo acceso è stato scelto per indicare, come un segnale stradale, l’importanza dei diritti umani e il pericolo della loro assenza. L’iniziativa a cui ha aderito il Comune di Vedano Olona e che si sta diffondendo in tutta Italia, è partita proprio con la posa di quattro panchine gialle a Fiumicello, in provincia di Udine, paese natale di Giulio Regeni.