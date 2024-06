Accusata di tentato omicidio in Repubblica Dominicana. Arrestata a Solbiate Olona

I Carabinieri della Stazione di Fagnano Olona, dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, lo scorso 30 maggio hanno tratto in arresto a Solbiate Olona, A.V.M.E., una cittadina dominicana 36enne, domiciliata in provincia di Varese, assistente socio-sanitaria, con precedenti di polizia. La misura è stata eseguita in quanto su di lei pendeva una richiesta di estra

La donna, a seguito di un controllo di polizia, è risultata destinataria di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Repubblica Dominicana poiché resasi responsabile del reato di tentato omicidio commesso nel Paese di origine nel mese di marzo scorso.

Dell’operazione è stato informato il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’arrestata è stata tradotta nella casa circondariale di Como a disposizione della Corte d’Appello di Milano.