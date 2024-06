Ad Arcisate si va “Dalle stelle alle stalle”

Al parco Lagozza torna il 29 e il 30 giugno 2024, “Dalle Stelle alle Stalle”, la festa promossa dalla banda, con il supporto di Pro Loco Arcisate e la disponibilità di tanti amici per proporre due giornate divertenti, all’insegna della buona musica sapientemente amalgamata a mestolate di allegria e stuzzicanti menu che nelle due giornate allieteranno le buone forchette.

Il variegato programma prevede concerti pop-rock, musica e balli di gruppo, attrazioni varie ed in particolare, nella mattinata di domenica, quella che dà il nome alla festa “Dalle stelle alle stalle”, cioè una camminata tra le fattorie che consentirà di conoscere le aziende agricole locali e di assaggiare “in diretta” prodotti del nostro territorio. La camminata non competitiva di 6,5 km è assolutamente da non perdere, è aperta a tutti e adatta a tutte le età e permetterà di vivere insieme un rilassante momento nella natura circostante. Nel corso delle due giornate sarà inoltre presente uno stand del Corpo Musicale Arcisate per consentire a chi lo desidera di avvicinarsi alla realtà musicale bandistica attraverso la conoscenza degli strumenti base. Per tutti la possibilità di vivere due giornate ricche solo di note positive.

Programma: www.arcisatecultura.it