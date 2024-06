Al via al Golf di Luvinate la sedicesima edizione di “MusicArte Festival”

Martedì 25 giugno alle 21 riparte il “MusicArte festival”, nella cornice unica del chiostro del Golf Club di Luvinate.

La stagione concertistica del comune di Luvinate, giunta alla sedicesima edizione, è oramai un punto fisso e di riferimento per l’estate varesina, ed ha sempre entusiasmato pubblico e critica, anche grazie al perfetto connubio tra musica classica ed altre arti, avvicinando non solo appassionati del genere musicale per eccellenza, ma ogni tipo di spettatore.

Ne è un esempio questa prima serata intitolata “Musica Maestro! Concerto tragicomico!”: “Un concerto di musica classica, come non se ne sono mai visti; un’ora di risate e divertimento in cui il pubblico non è più semplice spettatore, ma diventa co-protagonista della serata. Uno spettacolo unico nel suo genere, che rompe ogni schema convenzionale, abbatte le distanze tra attori e spettatori e riunisce diverse tipologie di pubblico: dagli appassionati di musica classica, agli amanti del teatro, catturando anche chi è sempre stato estraneo a questi mondi”.

Un viaggio nella musica e nel teatro, tra mondi immaginari, direttori d’orchestra ciarlatani, improvvisati ballerini, impavidi musicisti, onirici inseguimenti e aspiranti cantanti. Tre sfrontati personaggi coinvolgeranno il pubblico in una serata surreale, per un’esperienza teatrale e musicale, interattiva, comica e originale.

“Ospiti della serata gli amici di Auriga Teatro“ dice Roberto Scordia, direttore artistico della rassegna luvinatese “Oggi abbiamo superato le 30 repliche in giro tra Italia e estero di questo spettacolo unico, ma con loro è tutt’altro che ripetitivo!”

L’improvvisazione è uno dei loro capisaldi e anche noi musicisti ogni volta non sappiamo esattamente cosa ci aspetterà!”. Nel 2021 con Musica Maestro hanno vinto il Premio Giuria dei bambini del premio Takimiri.

“La novità di quest ‘anno è la nascita di MusiQuartet, con la presenza, insieme a me, di Doriano Di Domenico, Marta Salvi e Martina Raschetti, 3 artisti nati e cresciuti nella nostra Accademia”.

Il primo appuntamento dunque per martedì 25 giugno alle 21 presso il chiostro del Golf Club di Luvinate. Ingresso gratuito.

Info all’indirizzo mail musicarteclassica@libero.it o al sito www.musicarteclassica.it.