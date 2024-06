Al via Startcup Lombardia 2024, la competizione regionale per nuove imprese innovative

Startcup Lombardia 2024 è stata ufficialmente lanciata a Milano, promossa dalla Regione Lombardia per sostenere la creazione di nuove imprese innovative. Dal 2016, il concorso ha aiutato la nascita di 41 startup, con un investimento regionale di 1,1 milioni di euro e 23 milioni di investimenti in equity.

L’iniziativa, presentata a Palazzo Lombardia, è sostenuta dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico e da Musa (Multilayered Urban Sustainability Action), in collaborazione con università e incubatori universitari lombardi. Quest’anno, accanto alla competizione, si terranno anche due eventi correlati: “Startcup 4 motori d’Europa” e il “Matching Day”, il 28 e 29 ottobre.

L’assessore regionale Guido Guidesi ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per supportare idee innovative, introducendo garanzie per le startup vincitrici fino a 250.000 euro attraverso campagne di equity crowdfunding su Opstart. Inoltre, saranno assegnati sei premi regionali, con una maggiorazione di 5.000 euro per progetti sulla sicurezza sul lavoro.

La presidente di Musa, Giovanna Iannantuoni, ha evidenziato l’impatto positivo delle startup sull’ambiente e sulla società, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili.

I partecipanti possono essere aspiranti imprenditori, gruppi di lavoro o imprese già costituite, che concorreranno in quattro categorie: ICT & Services, Industrial Technologies, Life Science & MedTech, e CleanTech & Energy.

I premi previsti includono contributi di 25.000 euro per i migliori progetti in ogni categoria e premi speciali per sostenibilità e impatto sociale, con ulteriori menzioni speciali per l’imprenditoria femminile e per l’inclusione nella competizione “Startcup 4 motori d’Europa“.

Le candidature devono essere presentate entro il 1° agosto 2024. La fase di valutazione e selezione iniziale si concluderà il 18 settembre, seguita dalla semifinale il 25 settembre. I 12 migliori progetti accederanno agli “Acceleration Days” e la finale si terrà il 23 ottobre, con i vincitori che parteciperanno al Premio Nazionale dell’Innovazione a Roma.