Alla Contrada San Bernardino di Legnano un fine settimana tra i profumi e i sapori della Puglia

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, la Street Food Parade, in collaborazione con l’Associazione Contrada San Bernardino, è lieta di annunciare il ritorno di uno degli eventi più attesi dell’anno, la

SAGRA DELLA PUGLIA

che promette di portare i sapori autentici e i profumi unici della cucina pugliese nel cuore di Legnano.

Prenotazioni consigliatissime (SOLO servizio al Tavolo)

Prenota ora compilando il modulo online che puoi trovare qui oppure chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +393400558011.

Disponibile anche servizio di take away.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, venerdì e sabato dalle 19 alle 23 e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23 nella pittoresca Contrada San Bernardino di Legnano, in Via Somalia 13.

La Sagra della Puglia è un omaggio alla ricca tradizione culinaria pugliese. Dalle celebri orecchiette con cime di rapa alle deliziose bombette, il menu è pensato per soddisfare tutti i palati. Gli ospiti potranno gustare una varietà di piatti tipici, tra cui:

Antipasto misto con frisella al pomodoro, scagliozze, capocollo, nodino di mozzarella e pettole con olive 13 euro

Cono con pettole e scagliozze 8 euro

Frisella con pomodoro e basilico 6 euro

Puccia con cima di rapa, cacio e salsiccia 8 euro

Orecchiette con cime di rapa, pangrattato e acciughe 10 euro

Minchiareddi con pomodoro e polpette 10 euro

Bombette con patatine 14 euro

Polpette con pomodoro 11 euro

Cicoria 5 euro

Patatine 4 euro

Non perdete questa occasione unica per immergervi nei sapori e nelle tradizioni di una delle regioni più affascinanti d’Italia.

La Sagra della Puglia è l’evento perfetto per celebrare l’arrivo dell’estate con famiglia e amici, godendo del meglio della cucina pugliese nel suggestivo scenario di Legnano.