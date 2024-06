Arrivano le coperture per le pensiline in piazzale Kennedy a Varese

Era circa un anno fa che vi raccontavamo l’inizio della realizzazione delle pensiline nella stazione dei bus di piazzale Kennedy: un’opera attesa, che i viaggiatori varesini mai avevano avuto ancora il bene di vedere, visto che la loro realizzazione è rimasta fino ad ora “a metà”. Dall’estate scorsa, nella nuova stazione ancora in fase di conclusione ci sono infatti solo gli “scheletri” delle pensiline stesse e chi attende il proprio mezzo pubblico, deve attrezzarsi con l’ombrello come se ancora non esistessero.

Ma stamattina, 4 giugno 2024, un insolito movimento di tecnici e operai – che sta peraltro circondando con nastro da cantiere le prime postazioni – ha preannunciato ciò che si attendeva ormai con grande impazienza, considerato l’inverno piovoso: l’arrivo della copertura delle pensiline e dei lavori di installazione.

Si tratta di un lavoro che richiederà del tempo – si prevedono diversi giorni, fino a due settimane, in cui anche la fermata dei bus sarà difficoltosa – ma che alla fine porterà il sospirato miglioramento che per un intero anno queste strutture hanno promesso, senza finora dare soddisfazione agli utenti.

I lavori alle pensiline coincideranno inoltre con l’ultimazione del tunnel di collegamento tra piazzale Kennedy e la stazione Nord: un’altra opera molto attesa dai pendolari che vanno verso Milano.