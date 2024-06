Arsago e Casorate festeggiano il 25° di ordinazione di don Giuseppe Bai

Con la cena di questa sera (venerdì) in oratorio a Casorate Sempione entrano nel vivo i festeggiamenti organizzati dalle Parrocchie di Arsago e Casorate per il XXV Anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco, don Giuseppe Bai.

L’intera comunità è in festa e si stringe attorno al suo pastore, ringraziando il Signore per averlo chiamato alla vocazione presbiterale e per avergli affidato i nostri paesi.

Entrato in seminario da giovanissimo, dopo l’anno di diaconato ad Arconate, don Giuseppe Bai è stato ordinato il 12 giugno 1999 dal card. Carlo Maria Martini. Da sacerdote novello è stato coadiutore e vicario parrocchiale prima a Biumo Superiore e poi nelle parrocchie di Cairate, Boladello e Peveranza. Trasferito ad Arsago e Casorate nel 2017 come vicario, ne è diventato parroco e prevosto l’anno successivo.

La festa proseguirà domani sera, sabato 7 giugno, in Basilica ad Arsago con il concerto del gruppo Shekinah. Il coro, composto da un centinaio di giovani degli oratori diocesani, proporrà un concerto dal titolo Ti ho preso con me, nel quale il percorso musicale si lega a quello narrativo meditativo (ore 21,00, ingresso gratuito). Seguirà torta e brindisi insieme.

Dopo gli appuntamenti ricreativi, la S.Messa di domenica 9 in chiesa parrocchiale a Casorate (ore 10,00) ci introdurrà in un clima di fede e preghiera, che proseguirà martedì 11 con l’adorazione eucaristica animata dai giovani ad Arsago (ore 21,00) e la S.Messa nel giorno dell’ordinazione con i sacerdoti del Decanato mercoledì 12 (ore 21,00 Arsago).

«Tutti i parrocchiani, le Amministrazioni e le Associazioni sono invitate a partecipare alla gioia e alla festa delle nostre Comunità!»