Arte, musica e un sacco di birra: torna alla grande il BisbocciaFest a Carnago

Anche se l’estate tarda ad arrivare, è puntuale l’appuntamento del weekend 7,8 e 9 giugno con la nuova edizione del Bisbocciafest, festival dedicato alla musica nel Varesotto, che torna dopo una lunga pausa compresi gli anni del Covid.

Ogni giornata sarà caratterizzata dalla presenza di format creativi e attività sportive nel pomeriggio, e artisti di generi diversi che si esibiranno sul palco la sera.

Venerdì 7 giugno avrà inizio la festa con un happy hour in cui si potrà trovare in via del tutto eccezionale il cocktail “Caramamma” per una serata indimenticabile, dove gusto e musica si fonderanno in un’atmosfera magica. Infatti l’aperitivo sarà accompagno da un sottofondo musicale in stile Lo-Fi, mentre a seguire si esibirà Dj Tuna, che aprirà, con una selezione di brani elettronica, la strada a Dj Panico e Miss Gama, per un incredibile tuffo nel passato con anni ‘90/ ‘00. A completare la serata sarà al contempo presente un’esibizione di vari stili di danza della scuola di ballo Harmony Dance.

Il secondo giorno di festival, sabato 8 giugno inizia ben presto, con il torneo di calcio tennis dalle 10 alle 17, ma non sarà l’unica attività presente.

Dalle 15 alle 17 infatti si potrà accedere allo “Clothes Swap”, un’occasione unica sia per svuotare armadi e librerie dagli item che non si usano più, che per sostenere il riutilizzo sostenibile.

Per gli amanti dell’attività fisica, o chi semplicemente ama trascorrere momenti all’aperto e sperimentare la propria corporeità, dalle 17 alle 18:15 si terrà un’Open Air Yoga Lesson, in collaborazione con Yoga Pilates Garden. Per partecipare sarà sufficiente portare il proprio tappetino e vestirsi in modo comodo, così da poter godere al meglio dei benefici della lezione e trovare un’occasione per connettersi con se stessi.

Ma le attività di sabato non finiscono qui, sarà infatti possibile ammirare un Live Painting Show svolto dalla talentuosa VezzFinezz Art (Gloria Vezzaro) con il suo inconfondibile stile Comic Art.

La sera l’aria diventerà elettrizzante grazie all’esibizione di Chrome Sounds Collective, che ci guiderà nel viaggio tra le diverse sfumature della musica elettronica.

L’ultima giornata sarà quella di domenica 9 giugno, in cui il torneo di pallavolo occuperà gran parte della giornata (10-17).Nel pomeriggio invece sarà possibile prendere parte a diversi laboratori creativi: ci si potrà cimentare in attività artistiche, quali laboratori di pittura e con il das, e addirittura cogliere l’occasione per un nuovo taglio di capelli!

La sera, come da tradizione, sarà presente il format svuotafusti, per poter acquistare birre a prezzi scontatissimi. A chiudere la serata e il Bisbocciafest 2024 vi sarà l’esibizione della cover band 883 “Nient’altro che noi” dedicata a Max Pezzali. Insomma l’energia e la voglia di fare del gruppo Consulta Giovani Carnago non mancano, nonostante la nuovissima conformazione del gruppo, guidato dal presidente Leonardo Businaro.

Comunque vada, sarà un’occasione per passare del tempo insieme e dare valore alla tradizione del Bisbocciafest, portata avanti ormai da generazioni di giovani carnaghesi. L’attesa è quasi finita, non resta che vedere di cosa si tratta.