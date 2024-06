Auser Busto Arsizio: tre eventi estivi per promuovere incontro, creatività e natura

L’estate bustese si arricchisce di tre iniziative organizzate da Auser Busto Arsizio in collaborazione con varie associazioni locali. Questi eventi mirano a promuovere l’incontro tra persone di diverse età e risorse attraverso attività creative, culturali e naturalistiche.



Il primo appuntamento è previsto per sabato 29 giugno con “FANTASTICARE – Solidarietà in Festa” presso il Parco del Museo del Tessile. A partire dalle 14.30, si terrà un torneo di burraco, seguito da spazi laboratoriali per la creatività dalle 15.00 e un aperitivo alle 18.00. Sarà un pomeriggio di incontro e divertimento aperto a tutte le età, per favorire il reciproco scambio attraverso il gioco, la cultura e la creatività. Per iscrizioni e informazioni, contattare Auser Busto al numero 0331 320942 o via email a auserbustoarsizio@gmail.com.

Il secondo evento, intitolato “T-ESSERE: Incontro Creativo tra Fili e Relazioni”, si terrà martedì 25 giugno presso lo SpazioArte C. Farioli, in Via S. Pellico 15. Dalle 15.30 alle 17.00, il laboratorio di Fiber Art a cura di Giovanna Massironi offrirà uno spazio aperto a tutti, con particolare attenzione al coinvolgimento di caregiver e persone con malattie neurodegenerative, al di fuori delle routine domestiche e terapeutiche. Per informazioni e iscrizioni, inviare un’email a spazioncontro.bustoarsizio@gmail.com.

Infine, per gli amanti della natura e della cultura, mercoledì 26 giugno si terrà una passeggiata lungo il Naviglio Grande. L’appuntamento è alle 9.30 al parcheggio dello Sperone per una giornata di scoperta e conoscenza. L’itinerario prevede diverse tappe, tra cui il trasferimento al parcheggio prima della Castellana, una passeggiata verso il Naviglio vecchio con sosta spuntino, e una visita a Santa Maria in Binda. L’evento è aperto a soci e amici, con pranzo al sacco o la possibilità di prenotare il “piatto Auser”. Per ulteriori dettagli e prenotazioni, contattare Auser Busto al numero 0331 320942 o via email a auserbustoarsizio@gmail.com.