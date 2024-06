Auto ribaltata a Cassano Magnago, ferite tre persone

Tre persone ferite e un’auto seriamente danneggiata a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 20 giugno a Cassano Magnago. Intorno alle 9 i vigili del fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti in via Gasparoli per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, di cui una ribaltata su un fianco.

Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le tre persone ferite mettendo in sicurezza i veicoli incidentati. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.