Baby Gang può uscire dal carcere di Busto Arsizio. Il Riesame lo rimanda ai domiciliari

Il trapper Baby Gang può uscire dal carcere di Busto Arsizio e tornare ai domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha accolto il ricorso dell’avvocato Niccolò Vecchioni, dopo che a fine aprile la Corte d’Appello di Milano aveva aggravato la misura cautelare per il cantante perchè avrebbe pubblicato fotografie su Instagram nelle quali veniva ritratto mentre impugna una pistola, poi rivelatasi finta, che punta verso l’obiettivo.

In quel periodo il noto cantante era impegnato nella promozione del nuovo album e aveva ottenuto permessi per poter uscire dalla propria abitazione e parlare con persone terze ma ad indispettire la Corte d’Appello, che dovrà decidere sui due procedimenti per i quali è già stato condannato in primo grado, erano state proprio quelle immagini che lo ritraevano nelle solite pose da gangster.

Il Riesame, invece, pur riscontrando la negatività dei comportamenti tenuti da Baby Gang ha ritenuto non fosse sufficientemente provato il fatto che le armi e la marijuana utilizzati negli shooting fossero veri.