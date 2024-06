Bilancio positivo per l’Uate di Somma Lombardo

Il gruppo dell’UATE (Università Adulti e Terza Età) di Somma Lombardo ha l’obiettivo di diffondere cultura e conoscenze attraverso iniziative programmate, promuovendo una rete di rapporti per crescere insieme, indipendentemente dall’età.

Durante l’incontro conclusivo dell’anno accademico 2023/24 sono stati espressi ringraziamenti ai 942 iscritti, all’Amministrazione Comunale, alla Parrocchia di Sant’Agnese, alla Fondazione Castello Visconti di San Vito, all’Istituto “L. da Vinci” e ai volontari per il loro supporto.

In questo anno, l’UATE ha organizzato 46 conferenze in presenza, 30 online, 8 cineforum, 27 corsi in presenza e 5 online, contando su relatori e insegnanti di alto livello. Eventi significativi includono un collegamento con il corrispondente del Corriere della Sera da Beirut e corsi di storia contemporanea con 98 iscritti.

Le attività pratiche hanno incluso 24 camminate per un totale di 176 km, con la partecipazione di 150 persone, spettacoli teatrali, concerti corali e corsi di ballo. Sono state organizzate gite culturali e spettacoli teatrali, e sono stati raccolti fondi per cause di solidarietà. Una novità di quest’anno è stato il giornalino quindicinale, con 14 numeri pubblicati grazie alla collaborazione degli studenti del liceo di Gallarate.

L’UATE punta a espandere le sue proposte per l’anno prossimo, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati, e sollecita la partecipazione dei membri per migliorare continuamente le attività offerte.