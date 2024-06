Busto Motor Company: al via una nuova avventura nel settore Food & Beverage

Busto Motor Company annuncia l’apertura di un nuovo locale di somministrazione nel polo commerciale di Busto Arsizio, in Via Fagnano snc, sede delle concessionarie CUPRA-SEAT e NISSAN.

Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza ristorativa con specialità toscane all’interno di un ambiente ricercato, dal look contemporaneo milanese. Qui, i clienti potranno trascorrere momenti di gusto e relax durante tutto l’arco della giornata, assaporando specialità da forno, formaggi e salumi, e piatti sani e appetitosi della tradizione toscana, accompagnati da un calice di buon vino toscano o da cocktail sfiziosi e dissetanti. Il locale sarà destinato sia ai clienti automotive dell’azienda sia agli avventori spontanei.

In autunno, la città si arricchirà di un nuovo punto di ritrovo che promette di diventare il locale di tendenza della provincia di Varese. Il nostro nuovo locale, pensato per offrire un servizio completo dalla colazione al dopocena, è alla ricerca di personale qualificato e appassionato per diverse posizioni. Se hai esperienza nel settore della ristorazione e sei pronto a metterti in gioco, questa potrebbe essere l’opportunità che stavi aspettando.

Posizioni aperte

Banconista addetto caffetteria : Se il profumo del caffè appena fatto ti entusiasma, questa è la tua occasione per far parte di un team dinamico.

: Se il profumo del caffè appena fatto ti entusiasma, questa è la tua occasione per far parte di un team dinamico. Gastronomo : Cerchiamo professionisti con esperienza, preferibilmente maturata in supermercati o banchi gastronomici.

: Cerchiamo professionisti con esperienza, preferibilmente maturata in supermercati o banchi gastronomici. Addetto griglia : Ami la cottura alla griglia e sai come soddisfare anche i palati più esigenti? Unisciti a noi!

: Ami la cottura alla griglia e sai come soddisfare anche i palati più esigenti? Unisciti a noi! Personale di Sala : Cerchiamo persone con ottime capacità relazionali e passione per il servizio al cliente.

: Cerchiamo persone con ottime capacità relazionali e passione per il servizio al cliente. Personale di Cucina : Se la cucina è la tua passione e vuoi lavorare in un ambiente stimolante, non perdere questa occasione.

: Se la cucina è la tua passione e vuoi lavorare in un ambiente stimolante, non perdere questa occasione. Lavapiatti: Un ruolo fondamentale per garantire il corretto funzionamento della cucina.

Requisiti

I candidati ideali devono avere una minima esperienza nel ruolo desiderato, una buona resistenza ai ritmi di lavoro intensi, eccellenti capacità organizzative e una naturale predisposizione al contatto con il pubblico. La flessibilità e la capacità di lavorare in squadra completano il profilo.

Cosa offriamo

La nostra proposta lavorativa è varia e flessibile, con possibilità di contratti sia part-time che full-time e retribuzione commisurata al ruolo e all’esperienza. Inoltre, offriamo benefit come la possibilità di alloggio.

Orari di lavoro

Il locale sarà operativo da lunedì a domenica, con turni diurni e serali (chiuso domenica a pranzo).

Scadenza candidature

Le candidature saranno accettate fino al 31 luglio 2024. Non perdere questa opportunità di far parte di una nuova e appassionante avventura nel settore della ristorazione.

Inviare candidatura con CV a: selezione@bustomotorcompany.it

Inclusività e Trasparenza

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi, in conformità al D.lgs n. 198/2006, e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.

Se desideri far parte del nostro team, invia la tua candidatura entro la scadenza indicata. Siamo pronti ad accoglierti nel nostro nuovo locale, dove ogni giorno sarà un’esperienza unica e coinvolgente.