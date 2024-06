“Calci e pugni da uno sconosciuto per un colpo di clacson”, Davide cerca testimoni dell’aggressione in centro a Varese

Si chiama Davide ed è un giovane uomo che pochi giorni fa si è imbattuto in uno sconosciuto che l’ha aggredito senza alcun motivo, rischiando di ferirlo gravemente. Davide ha contattato la redazione di Varesenews perché alla ricerca di testimoni del grave fatto avvenuto mercoledì 26 giugno, attorno alle 15.40, nel pieno centro di Varese.

Racconta Davide: «Stavo percorrendo via Volta a bordo della mia auto, quando all’altezza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Bernascone un uomo su uno scooter mi ha superato sulla destra, mentre una donna stava iniziando ad attraversare. Ho suonato il clacson per avvisare del pericolo, l’uomo si è fermato e mi ha tirato un pugno secco sul naso, facendomi sanguinare copiosamente. Io mi sono fermato in piazza Montegrappa per tamponarmi il naso e lui è tornato, mi ha aggredito a calci e pugni, ha preso a pedate la portiera della mia auto e stava per spaccarmi il finetrino a cazzotti, mentre mi minacciava urlando che mi avrebbe ammazzato. A quel punto ho chiamato la Polizia e quando ha visto che telefonavo si è allontanato velocemente».

La Polizia di Stato ha inviato una volante, ma l’uomo si era già dileguato e la vittima dell’aggressione non ha fatto in tempo a fissare il numero di targa. «Per questo cerco testimoni che abbiano assistito a quanto accaduto – dice Davide – Purtroppo, come mi ha detto la Polizia, avere dei testimoni è indispensabile, perché le telecamere della piazza, le cui registrazioni saranno acquisite, non è detto che possano fornire immagini così nitide da leggere la targa o riconoscere il volto dell’aggressore».

La giornata nera di Davide non era ancora finita; subito dopo aver verbalizzato con i poliziotti l’accaduto, si è recato in Pronto soccorso dove ha atteso oltre sei ore senza venire visitato: «Dopo sei ore ero ancora lì e continuavano ad arrivare urgenze, così me ne sono andato».

Chiunque abbia assistito all’aggressione o sia riuscito ad identificare l’aggressore oppure abbia fissato il numero di targa dello scooter è pregato di mettersi in contatto con Davide, chiamando il numero 348 2294450.