Christian Bagatin sul podio tricolore a cronometro tra gli under 23

Nella giornata in cui Filippo Ganna ha ottenuto la quinta maglia tricolore in carriera nella cronometro individuale, anche il ciclismo varesotto ha battuto un colpo. Non tra i professionisti – nessuno dei nostri atleti era iscritto alla prova contro il tempo – ma tra gli under 23 grazie a Christian Bagatin.

Il 22enne corridore di Orino è infatti salito sul podio nella cronometro dedicata alla massima categoria giovanile ottenendo una bella medaglia di bronzo: il titolo è andato al genovese Andrea Raccagni davanti al bergamasco Nicolas Milesi, entrambi in gara per i team di sviluppo della Soudal-Quick Step e dell’Arkea B&B, formazioni del World Tour.

Bagatin è invece in forza alla storica squadra giovanile Colpack-Ballan che quest’anno ha un main sponsor ungherese (MBH Bank) grazie al quale ha potuto gareggiare in alcune corse professionistiche. Ai tricolori in Toscana (la crono si è disputata a Grosseto sulla distanza dei 23 chilometri) il promettente corridore di Orino ha confermato le proprie qualità contro il tempo già emerse nella recente crono del Giro d’Italia Next Gen dove si era classificato decimo assoluto. Christian, che è anche campione lombardo di specialità, ha pagato un distacco da Raccagni di 34″ mentre la seconda piazza di Milesi è stata distante appena 9″.

Questa stagione è importante per Bagatin nell’ottica di un eventuale passaggio futuro tra i professionisti: un incidente in Spagna durante la preparazione ne ha condizionato la prima parte, ma il corridore valcuviano si è rifatto vincendo una gara del calendario nazionale (il Giro della Franciacorta), ottenendo un terzo posto a Busseto e un quinto nella classifica scalatori al Giro d’Ungheria dove è stato protagonista di fughe interessanti.