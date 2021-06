Due anni dopo, e una categoria più in alto, la staffetta 4×400 della Pro Patria Arc di Busto Arsizio si ripete ai massimi livelli tricolori. Lorenzo Belotti, Andrea Coppini, Paolo Mancinelli e Matteo Martorella hanno bissato sulla pista di Grosseto quel titolo tricolore che era stato già loro nel 2019.

Il poker bustocco allora vinse l’oro nella categoria allievi ad Agropoli e ora si è ripetuta nella città toscana ma tra gli juniores, segno che il percorso intrapreso sotto la guida dei tecnici Vittorio Ramaglia e Daniele Carminati sta dando frutti decisamente gustosi.

Coppini, Mancinelli, Martorella e Belotti (nella foto in alto in quest’ordine) hanno gareggiato nell’ultima serie in programma della 4×400 maschile e hanno fermato il cronometro in 3.20.33 contro il 3.20.66 dell’Atletica Vicentina e il 3.22.13 dell’Atletica Bergamo, le squadre che sono salite sul podio con il poker bustocco campione d’Italia.