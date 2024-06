Confindustria Varese: “La riapertura degli svincoli sulla 336 è una buona notizia»

L’annuncio dell’avvio dei lavori dello svincolo per permettere l’accesso dei camion dalla dogana alla superstrada 336 e per eliminare la barriera che oggi non permette di entrare in A8 direttamente dalla superstrada secondo Confindustria Varese «è una buona notizia per tutte le imprese di un’area strategica per lo sviluppo del trasporto intermodale e tra le più industrializzate del nostro territorio, oltre che una delle zone a più intensa densità manifatturiera del Paese» – così commenta il presidente Roberto Grassi la notizia dell’avvio dei lavori di riapertura degli svincoli dalla dogana e da Cassano Magnago, annunciato oggi dall’assessore all’Urbanistica di Busto Arsizio Giorgio Mariani.

«In questo modo verranno risolti nodi cruciali che da tempo creavano dei colli di bottiglia con crescenti disagi per aziende e singoli automobilisti. Le richieste del sistema produttivo sono state ascoltate e il confronto con l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio e, in particolar modo con l’Assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani, ha portato al risultato sperato. E di ciò si avvantaggeranno non solo le imprese, ma tutti i cittadini dell’area e i molti pendolari» – prosegue Grassi.

Confindustria, dunque, riconosce l’impegno e la velocità con cui si sono mosse le istituzioni con sensibilità e capacità di ascolto: «Auspichiamo che i lavori possano procedere nei tempi stabiliti e che la loro realizzazione porti benefici allargati anche su un altro asse particolarmente delicato e trafficato, quello tra Busto Arsizio e Cassano Magnago, sulla cui situazione avvieremo presto un tavolo di discussione specifico con le amministrazioni interessate. Affrontare e risolvere queste questioni per noi vuol dire concretizzare l’obiettivo che ci siamo posti con il Piano Strategico #Varese2050 di fare del settore logistica e trasporti un driver di sviluppo per tutto il territorio. Ogni tessera del puzzle concorre a questo scopo da cui dipende la competitività della nostra provincia».