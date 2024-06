A luglio partiranno i lavori sulla ss336 a Busto Arsizio. Mariani esulta: “Riaprono gli svincoli chiusi”

Dai e dai alla fine anche la più impenetrabile delle burocrazie si può piegare. Per l’assessore all’Urbanistica di Busto Arsizio Giorgio Mariani una delle doti che servono agli amministratori locali è proprio la perseveranza e così, dopo essere riuscito ad ottenere da Anas la promessa della riapertura dello svincolo della dogana/Hupac ora è riuscito ad ottenere che i lavori partano subito: «Grazie alla buona collaborazione con Anas siamo fiduciosi di far partire il cantiere ai primi di luglio» – ha annunciato questa mattina.

I lavori di risistemazione riguarderanno il tratto dall’uscita della dogana merci fino all’imbocco dell’A8 che era stato chiuso con i blocchi di cemento costringendo, così, i mezzi pesanti ad uscire dalla superstrada, percorrere il cavalcavia fino alla rotonda sulla via per Busto Fagnano e rientrare in 336 per poi immettersi in autostrada: «Un allungamento del percorso che ha causato anche qualche incidente, oltre a rallentare molto il traffico sulla via per Busto-Fagnano».

In contemporanea si riaprirà anche l’ingresso da via per Cassano Magnago verso l’A8, sempre sulla 336, una chiusura decisa improvvisamente (e per Mariani anche improvvidamente) nel 2019, andando sempre a gravare sullo svincolo di via per Busto-Fagnano: «Verranno rimossi i blocchi in cemento che costringono ad allungare il percorso facendo arrabbiare anche molti cittadini sia di Busto che di Cassano Magnago».

Infine Anas ha anche comunicato che sarà possibile salvare l’ingresso in 336 dal Sempione (all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco in direzione Gallarate) grazie alla modifica progettuale adottata per il cavalcavia della nuova bretella di raccordo tra la superstrada e la Pedemontana: «Grazie allo spostamento di un plinto di sostegno al grande cavalcavia sarà possibile mantenere inalterato il tracciato attuale della ss33 e salvare lo svincolo».

Mariani, inoltre, spiega che quel raccordo sarà fondamentale per sgravare l’imbocco autostradale di Busto Arsizio dalla gran parte del traffico proveniente da Malpensa e diretto a Milano: «Quando sarà pronto, infatti, le indicazioni da Malpensa per Milano porteranno verso quella direzione e a noi rimarrà solo il traffico locale».