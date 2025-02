Dal confine con Gallarate al centro. Ecco i due grandi cantieri pronti a partire a Busto Arsizio

Quando riaprirà lo svincolo della Dogana sulla superstrada 336 della Malpensa?

In Comune a Busto Arsizio non si hanno notizie certe su questo cantiere avviato la scorsa estate e rimasto tale nei mesi successivi.

Non lo sa il sindaco Emanuele Antonelli e non lo sa l’assessore all’Urbanistica Luca Folegani che lanciano la palla ad Anas che gestisce la strada e i conseguenti lavori.

La bretella tra ss336 e Pedemontana

Qualcosa, però, si muove nelle aree disboscate tra la 336 e la strada statale del Sempione, al confine tra Gallarate e Busto Arsizio dove, dopo un anno e mezzo di silenzio, sono tornati a muoversi operai e camion dell’impresa che deve realizzare la bretella tra la superstrada di Malpensa e l’A36 Pedemontana.

Si tratta del primo stralcio funzionale della Variante alla Statale 341, la cosiddetta “bretella di Gallarate”, ed è appunto quello che va dal km 6,500 al km8,844, il tratto che collega lo Svincolo 336 Nord (viale Milano-Sempione) allo svincolo di immissione A8/A36.

Il cantiere prevede, in quel tratto, una strada sopraelevata che andrà ad aggiungersi al già intricato groviglio di svincoli che si attesta proprio su quel tratto di Sempione. I riflessi del cantiere sulla viabilità di vedranno nei prossimi mesi.

La nuova grande piazza al posto del mercato

Altro grande cantiere che partirà a Busto Arsizio è invece quello relativo alla piazza Mercato/Bersaglieri. Il sindaco Emanuele Antonelli ha affermato che entro fine febbraio/inizio marzo (si stanno completando i controlli sulle imprese appaltatrici) partiranno i lavori che andranno ad interessare, inizialmente, l’ex sede della Polizia Locale tra via Piemonte e via Cagliari per poi allargarsi su tutto il piazzale dove verrà realizzato un parcheggio coperto, un edificio che ospiterà associazioni, spazi espositivi e altri servizi pubblici e una piazza pedonale completamente rinnovata. Ci sarà da correre dato che l’intervento è finanziato in parte coi fondi europei che hanno una scadenza (per ora) inamovibile nel 2026.