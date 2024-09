Fili Urbani apre il suo primo spazio fisico in attesa della nuova piazza di Busto Arsizio: “Venite a trovarci”

Mettere insieme generazioni diverse nello stesso luogo e creare un ambiente che sia da stimolo a proposte che facciano da base per la rinascita di una zona di Busto Arsizio che sta per cambiare volto, piazzale Bersaglieri. Cuore pulsante della nuova piazza sarà l’edificio Boost con i suoi 2500 metri quadri a disposizione dei cittadini di Busto Arsizio di ogni età e che il comune non vuole rimanga una cattedrale nel deserto, soprattutto sociale. (Qui il progetto urbanistico)

È questa la sfida che è partita nei mesi scorsi ma che ora ha anche un primo luogo fisico chiamata Fili Urbani. La sede è all’interno dell’area dei Molini Marzoli e farà da laboratorio dove staranno insieme tre progetti: l’informagiovani dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 35 anni, il Job club per i cosiddetti nuovi lavori e Argento in forma per gli over 65.

La coprogettazione delle azioni da mettere in campo è già iniziata da qualche mese ma in questo spazio, messo a disposizione dal Comune in attesa della conclusione dei lavori, troveranno la propria casa tutte le realtà coinvolte nel progetto: «Qui nasce pianificazione della strategia nei prossimi anni. Il 26 settembre (18,00) prenderà il via la prima attività pensata per i giovani» – spiega l’assessore alla Cultura Cinzia Cerana.

L’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni spiega, invece, la parte relativa ad Argento in forma: «Questa parte di progetto è già partita a giugno come le camminate, ora prenderrà vita anche tutta l’attività al chiuso. L’obiettivo è costruire un contesto e una connessione tra le varie generazioni. Giovani, meno giovani, chi entra e chi esce dal mondo del lavoro saranno coinvolti in un luogo aperto a tutti. L’invito è a partecipare nella costruzione dei contenuti».

Tommaso Carcano, responsabile sviluppo del Job Club, spiega le due fasi principali: «Abbiamo avviato uno studio del mercato del lavoro locale in maniera da poter disegnare un luogo che si possa occupare di questioni inerenti al lavoro che operativamente partirà il 1 dicembre 2024. Ci sarà uno sportello informativo, open day aziendali e formativi con l’idea di risolvere il mismatch di competenze tra impresa e formazione. Vigliamo promuovere la logica del co-working. Abbiamo davanti due anni per arrivare nei nuovi spazi di piazzale Bersaglieri con un progetto che metta insieme domanda e offerta di lavoro ma anche un luogo dove poter lavorare in un’ottica nuova».

Paolo Zanellato, invece, è il coordinatore di Argento in forma: «Siamo qui due volte alla settimana per incontrare i cittadini, abbiamo avviato un’indagine a fine luglio con l’obiettivo di mappare la popolazione over 65 (ad oggi già mille questionari) per capirne le abitudini e le esigenze. Metteremo in moto azioni culturali come le passeggiate storiche, di benessere psico fisico con la ginnastica dolce e azioni per la digitalizzazione degli anziani».

Sergio Ceriotti della cooperativa Elaborando, infine, ha spiegato il nuovo concetto di Informagiovani: «Insieme a Naturart e altri soggetti come il circolo Gagarin, Il Villaggio in Città e il Pime vogliamo mettere in atto una strategia per tenere insieme le varie fasce d’età. Lo spazio verrà arredato promuovendo anche la partecipazione. L’informagiovani non sarà quello a cui siamo stati abituati in passato. Vogliamo creare un ambiente in cui i giovani si mettano in gioco anche ampliando le proprie conoscenze Il 26 settembre presenteremo i primi due laboratori di capacitazione gratuiti. Il primo è Fili Urbani spa, una scuola di produzione artistica (10 incontri organizzati dal circolo Gagarin) aperta ad una fascia di popolazione dai 16 ai 35 anni. L’altro prende spunto dal progetto BA Trainspotting e l’abbiamo chiamato Cosplay 2.0: 12 incontri dedicati alla produzione artistica rivolto a tutte e a tutti gli appassionati di cucito e Cosplay che vorrebbero iniziare a ad approcciarsi al colorato mondo sartoriale per imparare a creare abiti fantastici».

Di seguito un approfondimento di quello che sarà Fili Urbani e i contatti per informarsi e partecipare

PROGETTO FILI URBANI – AL VIA LE ATTIVITÀ DELL’INFORMAGIOVANI

Entrano nel vivo le azioni immateriali del progetto Fili Urbani – Connettere energie, unire la città, la strategia di sviluppo urbano sostenibile che ha come obiettivo quello di rigenerare l’area della piazza del mercato per renderla un luogo bello, verde, sostenibile e accessibile, superando la cesura tra il centro e il quartiere di sant’Edoardo, creando inoltre uno spazio per la comunità che promuova il lavoro, ampli le opportunità e i servizi rivolti ai giovani e permetta alla popolazione più anziana di trovare occasioni di socializzazione. In attesa del via ai lavori di realizzazione dei nuovi edifici e di riqualificazione della piazza, gli enti del terzo settore che hanno avuto l’incarico di occuparsi delle azioni rivolte ai giovani, attraverso il progetto InformaGiovani, dopo una primavera e un’estate dedicate alla progettazione e ai primi contatti con i giovani del territorio, sono pronti a dare il via ai primi servizi.

FILI URBANI SPA

Scuola di Produzione Artistica è un progetto formativo rivolto a tutti e tutte gli appassionati di musica e spettacolo dal vivo che vorrebbero iniziare a organizzare eventi, fare dello spettacolo la propria professione, avvicinarsi al mondo della direzione artistica, della promozione di eventi, conoscere i retroscena, gli strumenti e le strategie delle figure professionali che operano nel campo della musica, degli eventi dal vivo e della promozione culturale. Il corso si suddividere in 10 incontri formativi, ciascuno da 2 ore: alle lezioni frontali si alterneranno momenti di project work, lavoro di Gruppo, meeting con altri professionisti del settore culturale. Durante le ore di “pratica” i partecipanti avranno modo di interfacciarsi con tutti gli aspetti e professionalità coinvolte dell’organizzazione di un evento: dall’allestimento, all’accoglienza di artisti e ospiti; dal supporto ai tecnici al lavoro del promoter; dalla biglietteria al monitoraggio degli eventi.

Dove si svolgono le lezioni:

Gli incontri si terranno generalmente il martedi dalle 18.00 alle 20.00, presso il Circolo Gagarin di Busto Arsizio, Via Galvani 2bis. Il corso parte l’8 ottobre.

I docenti:

Giacomo Rogora – Laureato in Scienze dei Beni Culturali e Scienze Antropologiche ed Etnologiche oggi lavora nel Terzo Settore come Project Manager.

Simone Grillo – Laureato in Scienze della Comunicazione, si occupa di progetti di social media marketing, graphic design e comunicazione socio-politica. Progetta e cura percorsi di consulenza e formazione attorno alla comunicazione digitale.

Francesco Tosi – Progettista sociale, operatore e formatore, lavora come tecnico audio in diversi contesti live e studio e come promoter e organizzatore di eventi e festival.

La classe:

Il corso è aperto ad un massimo di 20 iscritti tra i 16 e i 35 anni. Per partecipare non sono richieste competenze pregresse. È richiesta la disponibilità a svolgere attività nel weekend e in orari serali. Ci si iscrive tramite modulo digitale a questo link: https://forms.gle/pEv2LuTfWbSfHhgW7.

COSPLAY 2.0

Cosplay 2.0 è un laboratorio di produzione artistica rivolto a tutte e a tutti gli appassionati di cucito e Cosplay che vorrebbero iniziare a ad approcciarsi al colorato mondo sartoriale per imparare a creare abiti fantastici. Il laboratorio darà modo al partecipante di conoscere le basi di questo mestiere, gli strumenti fondamentali, il loro utilizzo, metodi principali e tutta la pratica necessaria per sviluppare il proprio capo.

Il corso si suddivide in 12 incontri formativi, ciascuno da 2 ore l’una, in cui verranno affrontati, partendo dalla base, gli elementi e le competenze fondamentali necessarie per Imparare a creare abiti dedicati al mondo Cosplay, padroneggiando competenze tecnico/ pratiche in merito al mondo sartoriale.

Dove si svolgono le lezioni

Gli incontri si terranno generalmente il mercoledi dalle 16.30 alle 18.30 presso la Sede di Fili Urbani a Busto Arsizio, in via Molino, 2. Il corso parte il 2 ottobre

I conduttori

Jessica Nulli: diplomata in tecnico dell’abbigliamento specializzata in progettazione e produzione abbigliamento sartoriale, ha sviluppato una preparazione come costumista teatrale.

Enza Schillaci: pedagogista ed educatrice professionale, ha maturato negli anni esperienze di accompagnamento educativo di ragazze e ragazzi adolescenti, ha sviluppato competenze nell’ambito del mondo teatrale.

Destinatari

Il corso è aperto ad un massimo di 12/15 iscritti tra i 15 e 25 anni che amano il mondo dei Cosplay e desiderano avventurarsi nella produzione di un abito su misura prodotto con le proprie mani.

Iscrizioni

Iscrizioni tramite modulo cartaceo da restituirsi in forma digitale completo in tutte le sue parti all’indirizzo informagiovanibusto@gmail.com o modulo digitale disponibile al seguente link: https://forms.gle/RjQxSs8Y948QUndD9

Il sondaggio

Continua intanto fino a fine mese la raccolta delle risposte al sondaggio sulle esigenze dei giovani, lanciato in primavera e già compilato da 250 ragazzi.

Sondaggio 14-20 anni https://codiciricerche.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_09z0dopdrx4EPCS

Sondaggio 20-29 anni https://codiciricerche.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4J8asoTAw4dBKaq

INFO SPORTELLO InformaGiovani

Orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 18:00.

I giovani, grazie agli operatori professionali, possono trovare un aiuto per orientarsi rispetto alle scelte personali relative a studio, lavoro, viaggi ed esperienze all’estero, interessi culturali, proposte presenti in città, volontariato e socializzazione.

Contatti

https://www.instagram.com/filiurbani_informagiovani/

informagiovanibusto@gmail.com

tel +39 345 701 2663