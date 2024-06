Contamination Lab, con LIUC e ComoNExT dai spazio alla tua idea imprenditoriale

Contamination Lab (C.LAB) è il laboratorio per l’orientamento e la creazione di impresa attivo dal 2020 grazie alla collaborazione tra LIUC e ComoNExT, Digital Innovation Hub e incubatore certificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Si tratta di un progetto rivolto studentesse e studenti dell’Università LIUC interessate/i a proporre un proprio progetto o idea imprenditoriale e approfondire il tema della startup d’impresa e dell’innovazione. Dal suo avvio sono già 46 i team supportati, 5 i progetti entrati nel programma di co-tutorship e 5 quelli sostenuti in un percorso di innovazione tecnologica.

Ora si riparte, a cominciare dal 27 giugno 2024, prima data dei 9 incontri in programma fino alla fine dell’anno per presentare la propria idea progettuale. C.LAB è uno spazio fisico e virtuale dove tutor esperti di ComoNExT e LIUC si mettono a disposizione per fornire suggerimenti, metodologie e percorsi di approfondimento dei trend di innovazione, incoraggiando un approccio laboratoriale e interdisciplinare.

Partecipando al C.LAB, studentesse e studenti avranno la possibilità di:

sviluppare competenze imprenditoriali e innovative

essere affiancati da tutor esperti in ambito startup

fare network con imprenditori, aziende e startup innovative

accedere a risorse e strumenti per trasformare le idee in progetti concret

Cosa offre C.LAB?

1. Proposal

Un servizio di primo orientamento gratuito. Basta prenotare uno slot di incontro per presentare la propria idea o il proprio progetto. I tutor, indipendentemente dalla fase di sviluppo, forniranno utili consigli su come rafforzare e concretizzare il progetto, oltre a sviluppare collaborazioni per la messa a terra dell’iniziativa. Gli incontri possono avvenire sia in presenza (alla LIUC) sia online; sono programmati tutti i mesi e possono essere seguiti da sessioni di approfondimento.

2. Co-tutorship

Una commissione di esperti selezionerà le tre idee migliori presentate nelle sessioni di proposal che avranno l’opportunità di partecipare al programma di co-tutorship della durata di tre mesi. Le idee selezionate riceveranno un supporto personalizzato continuativo per sviluppare al meglio il progetto imprenditoriale, dalla definizione del Business Model Canvas alla validazione dell’idea di business, dall’analisi di mercato alla strutturazione del business model.

3. Innovation trekking

L’Innovation trekking è un percorso di visita all’interno di ComoNExT – Innovation Hub volto a favorire la conoscenza e l’approfondimento dei principali trend di innovazione tecnologica, ascoltare testimonianze

aziendali, apprendere esperienze imprenditoriali che possano essere di ispirazione per il proprio percorso di crescita professionale e personale. Durante la visita gli studenti possono apprendere direttamente da chi ha

trasformato una propria idea imprenditoriale in un business affermato, approfondendo esperienze aziendali e toccando con mano l’applicazione di tecnologie abilitanti.

Le tematiche proposte quest’anno da C.LAB riguardano la sostenibilità di nuovi prodotti e processi aziendali; nuove tecnologie applicate al retail e GDO; nuove frontiere dell’intelligenza artificiale con casi applicativi e analisi dei Big Data.