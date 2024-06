Corsi per bambini e attività agonistica: un’altra stagione ricca per lo Sci Club ASSI

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Anche questo inverno “matto” è finito: giostrando tra mancanza di neve e tanti scrosci d’acqua, per lo Sci Club A.S.S.I. di Somma Lombardo i risultati positivi sono comunque arrivati. Questo grazie alla passione, alla serietà e all’impegno del gruppo dirigente: persone storicamente affidabili in tanti anni di attività.

Priorità dell’A.S.S.I. è l’organizzazione dei corsi di sci alpino per bambini e l’attività agonistica. I corsi servono a insegnare ai bambini, oltre al piacere di stare in compagnia in un ambiente sereno come quello della montagna, la tecnica dello sci, L’insegnamento è curato dai maestri di sci della località di Domobianca, particolarmente adatta come campo scuola. Una delle grandi soddisfazioni per lo sci club è vedere come gli allievi di un tempo, oggi diventati genitori, si presentano per iscrivere i propri figli: una conferma dell’apprezzamento per l’attività della società sportiva e anche lo scorso inverno l’adesione è stata un successo.

Inoltre lo Sci Club Assi è iscritto alla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e quindi ha il tacito dovere di collaborare alla organizzazione delle gare delle varie specialità dello sci alpino. L’ASSI si è sempre prodigato in questo, organizzando ogni inverno una o due gare in varie località delle Alpi Centrali. Gare anche di importanza nazionale come i Campionati Italiani Cittadini delle quattro specialità alpine a Santa Caterina Valfurva, gare nazionali e internazionali di fondo nella conca di Riale in val Formazza e molte altre in varie località delle Alpi Centrali. A Chiesa Valmalenco l’ultima Regionale ha visto la partecipazione di 340 atleti.

Anche quest’anno la nostra giovane squadra agonistica, preparata da due nostri validi allenatori di II° livello con grande passione e sacrifici e seguitia dal medico sociale, ha ottenuto buoni risultati. Nina Testori (categoria Baby femminile) è stata la vincitrice del Campionato Provinciale, 9a alla selezione nazionale Pinocchio, 18a alla finale Nazionale giovanissimi e ha ottenuto altri risultati importanti. Riccardo Cianci (categoria baby maschile) è giunto 24°alla selezione nazionale Pinocchio e ha vinto il campionato provinciale di categoria; Luca Bottigelli ha invece conquistato il campionato provinciale tra gli allievi maschili e ottenuto piazzamenti in gare Regionali e Indicative. Sempre tra gli allievi, terzo posto provinciale per Diego Della Bella che ha partecipato anche a gare Regionali e Indicative mentre Cloe Signorelli (categoria Giovani femminile) è stata prima nel circuito provinciale e ha ottenuto due podi nelle gare del circuito VCO/VA.

Elisa Bergamini (Giovani) ha chiuso al secondo posto il circuito provinciale e ottenuto buoni risultati in gare di ski race; Federico Magnone (Ragazzi maschile) è stato terzo nel circuito provinciale, Lorenzo Campolettano quarto di categoria Cuccioli.

Cloe Signorelli e Luca Bottigelli, per i risultati agonistici e il loro storico impegno in tanti anni, sono stati insigniti dello “Sci d’oro” dell’ASSI. I premi sono stati consegnati dall’atleta della Nazionale A di discesa libera e supergigante Nicolò Molteni, importate ospite all’evento sociale che ha impreziosito la piacevole serata. Non ci resta quindi che darci appuntamento al prossimo inverno.