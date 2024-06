Crugnola domina il Rally Due Valli e balza in testa al campionato italiano

Missione compiuta per Andrea Crugnola: il pilota di Varese vince la terza gara stagionale (su quattro) del Campionato Italiano Assoluto Rally e torna a comandare la classifica tricolore, allungando anche in modo sensibile sul principale avversario, Giandomenico Basso.

Il pilota veneto della Toyota infatti, si è dovuto ritirare dopo la sesta prova speciale delle sette in programma, in seguito a una pesante “toccata” contro una balla di paglia utilizzata per delimitare una chicane. Un incidente che ha avuto conseguenze sulla Yaris GR Rally 2 di Basso, il quale ha incassato uno “zero” in classifica che fa il paio con quello di Crugnola ad Alba. Da qui in avanti quindi i due principali contendenti del CIAR Sparco non possono più sbagliare, avendo già una gara da “scartare” come da regolamento.

Anche senza l’incidente di Basso però, Crugnola (foto Acisport) era destinato al primo gradino del podio: la Citroen C3 Rally2 del pilota di Calcinate del Pesce (con Pietro Ometto alle note) era infatti in testa: “Cru” ha infine vinto sei delle sette PS in programma mettendo al sicuro il trofeo e ben 17 punti, i 15 per il Due Valli e i 2 della power stage vinta venerdì.

Alle spalle del campione italiano in carica, solita gara regolare di Simone Campedelli su Skoda Fabia: il cesenate ottiene il quarto podio in quattro gare (nonostante un errore proprio nella power stage) e scavalca Basso in classifica generale anche se all’arrivo ha pagato un ritardo di 46″ da Crugnola. Terzo posto invece per Marco Signor davanti a Bostjan Avbel (entrambi su Skoda) e Andrea Nucita, quinto con la Hyundai.

Tra un mese nuova sfida con il Rally Roma Capitale, tradizionale appuntamento estivo tra il 26 e il 28 luglio: la gara laziale avrà coefficiente maggiorato (1,5) e quindi porterà in dote un numero superiore di punti. Sarà quindi il classico punto di svolta? Se lo augura Crugnola che potrebbe dare un colpo quasi decisivo al CIAR, se lo augurano gli avversari in cerca di un “jolly” per riaprire completamente il campionato.