Da Punto Rosso Lazzaroni i nuovi amaretti al cocco e cioccolato bianco

Paolo Lazzaroni & Figli introduce una dolce novità per la stagione primaverile ed estiva: i nuovi amaretti artigianali al cocco, ricoperti di cioccolato bianco.

Galleria fotografica I nuovi amaretti al cocco di Punto Rosso Lazzaroni 3 di 3

«Per ogni stagione proporremo un nuovo gusto di questi amaretti, che saranno disponibili oltre ai gusti classici», spiega Luca Lazzaroni, amministratore delegato della celebre Paolo Lazzaroni & Figli.

Disponibili in edizione limitata, gli amaretti al cocco e cioccolato bianco sono prodotti nel laboratorio di pasticceria Punto Rosso, situato in via Gorizia 41 a Saronno.

Per chi desidera gustare questi nuovi amaretti senza doversi recare fisicamente a Saronno, sarà possibile ordinarli anche online sul sito ChiostrodiSaronno.it.

Oltre ai nuovi amaretti al cocco e cioccolato bianco, rimarranno sempre disponibili i classici amaretti al cioccolato, al pistacchio, al lampone e al gusto tradizionale.