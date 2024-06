Dai gin a chilometro zero ai fritti di lago, arriva a Varese la prima rassegna gastronomica del territorio

Comincia il 17 giugno per arrivare fino al 14 luglio la prima rassegna gastronomica della città di Varese, promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Varese insieme al Comune di Varese, Confcommercio Ascom Varese, Slow Food Varese, Confesercenti Lombardia sede di Varese.

La manifestazione dal titolo “Itinerari di Gusto” coinvolge nella sua prima edizione quasi trenta locali per tutti i gusti: dai bar della movida ai locali storici, dai ristoranti tradizionali del Sacro Monte alle novità da scoprire in periferia, dai ristoranti superchic a quelli più popolari, con menu differenziati ma tutti ad un prezzo fissato a priori.

«Un percorso che coinvolge circa trenta attività tra ristoranti, bar, pasticcerie, gastronomie e locali cittadini – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – per far conoscere i prodotti e le tradizioni gastronomiche del territorio, valorizzando le tante attività della città che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e creatività, espressione della vitalità e dinamicità imprenditoriale varesina. Una rassegna resa possibile grazie a un essenziale lavoro di rete che coinvolge in modo attivo associazioni e realtà del territorio, e che si rivolge sia ai varesini sia ai turisti, arricchendo ulteriormente l’offerta di eventi estivi e rendendo ancora più attrattiva la nostra città».

Presenti in conferenza stampa Antonio Besacchi presidente di Confcommercio Ascom Varese, Roberto Tanzi direttore di Confcommercio Ascom Varese, Rosita De Fino, direttore territoriale di Confesercenti lombardia. «Il progetto è stato inserito nel programma di intervento del distretto del commercio di Varese – spiega Roberto Quamori Tanzi – vuole coinvolgere tutta la parte della ristorazione, compresi i pubblici esercizi, quindi non solo non pranzi e cene ma anche aperitivi»

Alla presentazione anche Fabio Zanetti di Slow Food, che ha sottolineato la presenza dei prodotti locali a chilometro zero, dalla gastronomia ai vini varesini. «Quando si parla di cibo, Slow Food ha sempre piacere ad esserci: il cibo ha importanza sociale, politica ed economica – ha commentato Fabio Zanetti – In questa rassegna noi abbiamo dato il contributo iniziale, per identificare i cibi del territorio: e nella rassegna saranno compresi vini, salumi, formaggella del luinese e di capra, miele e tanto altro».

Tra le proposte dei locali, ce ne sono anche che meritano particolari menzioni speciali per l’impegno, sia nella composizione delle ricette che nei loro titoli: vi invitiamo per esempio a scoprire cosa sia un “Gazbenacho” o un “Dis’cioles Varese”, ma anche un “Panino 21100” o un “Cocktail Borducanier”, o a immaginarvi – o meglio ancora assaggiare – il gusto di un “Carpione di trota dei nostri laghi con riduzione di amaro Rubino”, o una “Emulsione di Salmerino con Miele di Angera e polenta soffiata” o ancora le pappardelle con polline di castagno dell’apicoltura frattini con fonduta alla formaggella del luinese e pomodorini confit.

Abbondano poi i taglieri di formaggi delle nostre zone, anche composti in maniera originale, e i dolci ispirati dalle specialità varesine, su tutti i brutti e buoni: insomma, una esperienza da replicare in più locali, per poter confrontare le proposte.

Ad affiancare le proposte culinarie anche molti eventi, con musica e intrattenimento, che animeranno la città fino al 14 luglio. Ai locali che aderiscono alla rassegna verrà consegnata una bandiera da esporre e i menu personalizzati.

Locali e menu si possono trovare in una speciale pagina di Vareseinforma.

I LOCALI COINVOLTI

Al Blanco Cafè Bistrot,

Ristorante Mattarello,

Barrio Rossini,

Basili&co,

Denis Buosi,

Caravà cafè,

Cyclery,

Colombo Marzoli,

da Nonna Bissy,

Foresteria Dansi,

Il Ceppo,

L’Uva rara,

La Paranza,

La Piedigrotta,

La Terrazza,

La Vecchia Masnago,

La Vecchia Varese,

Le Arcate,

Limbosco,

Osteria Irma,

Pirola,

Regondell,

Colonne,

Ristorante Milano,

Panorama,

Albergo Sacro Monte,

Shaker Varese.