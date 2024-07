Ultimo weekend per “Varese Itinerari di Gusto” con una serata speciale venerdì 12 di musica ed eventi

Ultimi giorni per partecipare alla rassegna gastronomica “Varese Itinerari di Gusto“, l’iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Varese che ha coinvolto ristoranti, bar e attività locali con menù dedicati al territorio. La manifestazione si concluderà domenica 14 luglio, offrendo ancora qualche giorno per gustare i piatti speciali creati per l’occasione.

Venerdì 12 luglio poi, è prevista una serata speciale, con musica ed eventi in vari punti del centro cittadino. In piazza San Vittore, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “La Pianista Imprevista”, curato dall’Associazione Culturale GirinArte – Teatro Arte Eventi. La performance dell’eclettica artista Mariangela Martino unisce musica classica, teatro di strada e comicità della stand-up comedy, promettendo un’esperienza unica e coinvolgente.

Nelle vie del centro, l’intrattenimento itinerante sarà garantito dalla Lario Brass Band. I cinque musicisti professionisti, noti nel panorama jazz italiano, proporranno un repertorio di brani classici in stile New Orleans, adatti a un pubblico di tutte le età. Inoltre, alcuni negozi del centro resteranno aperti durante la serata, offrendo un’opportunità in più per fare shopping e godersi l’atmosfera festosa.

La rassegna “Varese Itinerari di Gusto” è promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese, Confcommercio Ascom Varese, Slow Food Varese e Confesercenti Lombardia, sede di Varese.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose attività locali, tra cui Al Blanco Cafè Bistrot, Ristorante Mattarello, Barrio Rossini, Basili&co, Pasticceria Buosi Food Experience, Caravà Café, Cyclery, Colombo Marzoli, Da Nonna Bissy, Foresteria Dansi, Il Ceppo, L’Uva Rara, La Paranza, La Piedigrotta, La Terrazza, La Vecchia Masnago, La Vecchia Varese, Le Arcate, Limbosco, Osteria Irma, Pirola, Regondell, Colonne, Ristorante Milano, Panorama, Albergo Sacro Monte e Shaker Varese.