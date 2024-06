Damiani o Cannito, i possibili consigli comunali a Malnate

Sandro Damiani o Nadia Cannito? Chi sarà il nuovo sindaco di Malnate lo si saprà nella serata di lunedì 24 giugno, al termine dello scrutinio dopo i due giorni di ballottaggio.

In attesa di sapere chi occuperò la poltrona di primo cittadino, dando un occhio alle percentuali del primo turno di elezioni si può già capire come verrà composto il consiglio comunale. Due le opzioni, ovviamente, in base a quale coalizione vincerà il secondo turno.

SANDRO DAMIANI SINDACO

Maggioranza (10 seggi + Sindaco):

Sandro Damiani (Sindaco)

Fratelli d’Italia → 4 seggi

Deborah Alzati, Fabrizio Pizzullo, Fabio Alzati, Salvatore Pace

Malnate Ideale → 2 seggi

Maria Grazia Merlo, Mario Barel

Forza Italia → 2 seggi

Marco Damiani, Marisa Ferrara

Lega → 2 seggi

Max Ferrari, Sara Andrea Abbiati

Minoranza (6 seggi):

Nadia Cannito (candidato Sindaco non eletto)

Partito Democratico → 2 seggi

Enrico Torchia Enrico, Piero Battaini

Irene Bellifemine (candidato Sindaco non eletto)

Irene Bellifemine Sindaco → 1 seggio

Emanuela Solimeno

Paola Cassina (candidato Sindaco non eletto)

NADIA CANNITO SINDACO

Maggioranza (10 seggi + Sindaco):

Nadia Cannito (Sindaco)

PD → 7 seggi

Enrico Torchia, Piero Battaini, Jacopo Bernard, Carola Botta, Cecilia Carangi, Donatella Centanin, Alba Croci

Insieme-Lista Maria Croci → 2 seggi

Maria Croci, Emma De Benedetti

Viviamo Malnate → 1 seggio

Fabio Facetti

Minoranza (6 seggi):

Sandro Damiani (candidato Sindaco non eletto)

Fratelli d’Italia → 1 seggio

Deborah Alzati

Malnate Ideale → 1 seggio

Maria Grazia Merlo

Irene Bellifemine (candidato Sindaco non eletto)

Irene Bellifemine Sindaco → 1 seggio

Emanuela Solimeno

Paola Cassina (candidato Sindaco non eletto)