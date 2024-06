DDL Giustizia, Pellicini (FDI): “Prossima settimana in Aula norma di civiltà”

«Questa notte abbiamo lavorato in Commissione Giustizia fino alle 4:30 del mattino, con una maratona di 11 ore, iniziata lunedì pomeriggio. Siamo riusciti però a votare tutti i 90 emendamenti presentati dalle opposizioni al disegno di legge Nordio, che potrà così approdare all’aula della Camera la prossima settimana. A brevissimo avranno forza di legge alcune novità legislative assolutamente importanti in tema di giustizia come, per esempio, il principio per il quale l’adozione della misura cautelare della detenzione in carcere dovrà essere preceduta dall’interrogatorio di garanzia dell’indagato. Ancora oggi, prima si arresta una persona e poi le si dà la possibilità, nei giorni successivi, di potersi difendere rispetto ai fatti che le sono contestati. Nel frattempo, questa persona viene rinchiusa in carcere, con un trauma che può devastare una vita. Ovviamente la regola introdotta ha delle eccezioni, nei casi di reati gravissimi, di pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Il disegno di legge Nordio introduce anche limitazioni alla possibilità di pubblicazione delle intercettazioni con l’obiettivo di far cessare casi eclatanti di demolizione dell’onore delle persone, nonché altre disposizioni di assoluto interesse come la specificazione che nell’avviso di garanzia non deve essere indicato soltanto l’articolo di legge violato, ma anche la descrizione sommaria del fatto contestato. Con i tempi dovuti si affronterà la riforma costituzionale della separazione delle carriere, nel doveroso confronto con la magistratura e con tutti i soggetti interessati, ma già questo provvedimento rappresenta un salto di qualità del tema Giustizia, introducendo norme che si rifanno a principi di civiltà».

Lo dichiara Andrea Pellicini, Deputato di Fratelli d’Italia e componente Commissione Giustizia alla Camera.