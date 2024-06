“Di me non sai”: il nuovo libro di Raffaele Cataldo alla Libreria Mondadori a Varese

Raffaele Cataldo è ospite venerdì 12 luglio alla Libreria Mondadori a Varese alle ore 17:30, l’autore verrà intervistato da Chiara Andreoni, per parlare del suo nuovo libro “Di me non sai”.

Amore, ossessioni, passioni ed una relazione piuttosto turbolenta: è questo ciò di cui si parla in “Di me non sai”, il nuovo libro di Raffaele.

Ad intervistarlo ci sarà Chiara Andreoni, appassionata di libri, e che ha già raggiunto su Instagram (@librinolimits) più di duemila follower. Infatti grazie alla sua passione per la lettura americana, ma non solo, riesce a raccontare a circa 2680 persone le storie che più l’appassionano, in modo che chiunque possa conoscerle ed emozionarsi allo stesso modo.

Edito da Accento Edizioni, casa editrice fondata da Alessandro Cattelan e diretta a livello editoriale da Matteo B Bianchi, “Di me non sai” si prepara a portare in vita una storia che riuscirà ad incantare in tanti.

I protagonisti della storia sono Lucio e Davide, uniti da una relazione che vivono in modo opposto. A caratterizzare infatti il romanzo ci saranno emozioni contrastanti, ma non mancheranno sicuramente l’amore, ed i colpi di scena.