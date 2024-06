Don Maurizio Bianchi lascia la parrocchia di sant’Anna a Busto: al suo posto arriverà don Stefano Rho

Nel corso delle messe del 15 e 16 giugno 2024 alcuni rappresentanti dei consigli pastorali della chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e di Sant’Anna hanno annunciato alle loro comunità il trasferimento del parroco don Maurizio Bianchi a Busto Arsizio da 13 anni circa.

Don Maurizio Bianchi è stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1993, fino a settembre 2011 è stato vicario della comunità dei Santi Cornelio e Cipriano di Cerro Maggiore, dal 2011 è stato nominato Vicario della Comunità Pastorale “S. Benedetto” in Busto Arsizio di cui il 1° febbraio 2012 è diventato Parroco della chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; inoltre, di fatto dal 1° gennaio 2023 (formalmente dal 10 gennaio 2023) è Amministratore della Parrocchia di S. Anna in Busto Arsizio della quale diventa Parroco il 2 marzo 2023.

Era quasi un triennio che si parlava di trasferimenti sempre rimandati fino alla decisione attuale nota ai consigli pastorali e affari economici delle due parrocchie guidate dal sacerdote, ma resa ufficiale con una lettera del 14 giugno 2024 del vescovo vicario di zona Monsignor Luca Raimondi. Lettera letta il 15 e il 16 giugno al termine di ogni messa alle comunità parrocchiali.

In essa si apprende che “Dal prossimo mese di settembre il vostro parroco don Maurizio Bianchi lascerà le vostre comunità per diventare parroco dell’unità pastorale tra le parrocchie di Rosate e di Bubbiano, nel decanato di Abbiategrasso. Sono grato a don Maurizio per il ministero svolto in mezzo a voi, da molti anni ai S.S. Apostoli e recentemente a S. Anna, come parroco di unità pastorale. Lo ringrazio anche per questa nuova disponibilità alla chiamata del vescovo. Il vostro nuovo parroco, sia dei S.S. Apostoli come di S. Anna, sarà don Stefano Rho. Don Stefano è nato a Milano nel 1965 ed è diventato prete nel 1990; attualmente è parroco a Bubbiano. Vi invito a pregare per chi parte e chi arriva sapendo che come saprete salutare e ringraziare don Maurizio così saprete accogliere con entusiasmo don Stefano. Inoltre, sono certo che con don David, vostro vicario parrocchiale, tutti sarete disponibili ad essere collaboratori e corresponsabili della vita delle vostre parrocchie che stanno vivendo lo sforzo di camminare in unità».

La lettera si chiude con la benedizione dell’Arcivescovo e del Vescovo Luca Raimondi. Alla lettura della lettera tra la commozione si è registrato un forte applauso di ringraziamento per il suo ministero.