Ordinati i nuovi sacerdoti nel Duomo di Milano, festa per i varesini

Sono stati ordinati in Duomo di Milano con una lunga funzione cominciata alle 9.30 di sabato 8 giugno 17 nuovi sacerdoti per la diocesi di Milano: tra loro anche 3 varesini, nominati, come gli altri dall’arcivescovo Mario Delpini.

Si tratta di Paolo Bottelli, 31 anni, di Varese, della comunità pastorale Beato Samuele Marzorati, Stefano Pedroli, 30 anni, di Varese, della comunità pastorale di Sant’Antonio abate e Ludovico Pileci, 24 anni, di Ispra della parrocchia San Martino di Ispra.

IL TESTO DELL’OMELIA PRONUNCIATA PER L’OCCASIONE DALL’ARCIVESCOVO DELPINI

I nuovi presbiteri, che hanno completato il cammino di studi e di discernimento spirituale al Seminario di Venegono, hanno tra i 25 e i 37 anni. Oltre ai tre varesini, cinque nuovi sacerdoti provengono dalla Zona pastorale IV (Rho), tre dalle Zona I (Milano) e V (Monza), uno dalla Zona VI (Melegnano), mentre uno proviene dal Nicaragua e ha compiuto l’ultima parte del percorso formativo a Venegono.

Alla solenne celebrazione hanno partecipato, oltre ai familiari dei futuri presbiteri, gli amici e i fedeli delle parrocchie di origine e di quelle in cui i seminaristi hanno svolto le prime esperienze pastorali. Dopo la Messa i preti novelli sono poi festeggiati, come da tradizione, all’esterno della Cattedrale.

Il 20 giugno, alle 11.45, nella Cappella feriale del Duomo, l’Arcivescovo comunicherà ai nuovi sacerdoti le parrocchie in cui svolgeranno il loro ministero.

DUE NUOVI SACERDOTI “VARESINI” ANCHE NELLA DIOCESI DI COMO

A Como, con una funzione iniziata alle 10 nella cattedrale di Como, sono stati ordinati sacerdoti altri due sacerdoti varesini: il primo è don Alex Di Biase, 31 anni il prossimo luglio, di Cittiglio. Dopo il diploma da geometra e alcuni anni di studio alla Facoltà di Matematica entra in Propedeutica. Da seminarista ha vissuto un’esperienza di servizio al Centro Diurno della Caritas di Como. Poi è stato per tre anni a Uggiate Trevano e Ronago (Co), due anni a Lomazzo (Co), mentre l’anno di diaconato lo ha vissuto a Regoledo (So).

Sempre a Como è diventato prete anche don Francesco Bernasconi, 35 anni a settembre, originario della parrocchia di Valmorea (Co), che per due anni è stato diacono a Cugliate Fabiasco e Marchirolo. Ragioniere e perito commerciale, entra in Propedeutica dopo alcuni anni di lavoro. Il suo ministero da seminarista lo ha svolto prima con un’esperienza di servizio presso la Casa di riposo di via don Guanella di Como, poi, per tre anni, ad Albate e Muggiò (Co), quindi due anni a Cugliate Fabiasco e Marchirolo e, infine, l’anno di diaconato a Gravedona (Co).

«Abbiamo la consapevolezza che, rispetto al passato, siamo chiamati a confrontarci con una realtà dove la fede si assottiglia e i numeri della Chiesa sono sempre più piccoli – è l’osservazione di don Alex – Ma non dobbiamo spaventarci. Soprattutto i giovani sono portatori di una domanda di fede e, proprio perché l’ho sperimentato su me stesso, posso dire che non dobbiamo avere paura, di metterci in dialogo e di chiedere aiuto».

TUTTI I FESTEGGIAMENTI PER I NUOVI SACERDOTI

Sono molte le parrocchie che in occasione della ordinazione a sacerdote festeggiano i loro nuovi preti con prime messe solenni o vere e proprie feste all’oratorio.

Per don Stefano Pedroli la sua prima messa solenne sarà alle 10.30 di domenica 9 nella chiesa di sant’Antonio da Padova alla Brunella, nell’ambito della festa di Sant’Antonio che si svolge i quel weekend.

Per don Paolo Bottelli la sua prima messa è prevista a Varese, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a Biumo Inferiore alle 17 di domenica 9, che si concluederà con una cena a buffet. Ma i festeggiamenti per lui continuano a Melegnano, dove si occupa della pastorale Giovanile: prima con una festa all’oratorio sabato 15 giugno, poi con la prima messa solenne nella chiesa di San Gaetano che si tiene alle 10.30. A conclusione della funzione, pranzo comunitario in suo onore, in oratorio alle 13.

Per entrambi i sacerdoti varesini ci sarà una festa speciale questa sera, sabato 8 alle 19.30 a valle Olona: una festa organizzata dalla pastorale giovanile presso l’oratorio don Gabbani.

Per don Ludovico Pileci la prima messa è a in chiesa a Ispra, domenica 9 giugno alle 10.30: una messa solenne, che sostituisce quella delle 11 a Cadrezzate. Poi aperitivo per tutti in Piazza, e alle 12.30 pranzo in oratorio.

Per don Alex Di Biase è previsto a Cittiglio un festeggiamento che dura due giorni e ha il clou domenica 9 con un corteo che parte dal piazzale Angelo De Peri e la sua prima messa a san Giulio di Cittiglio e alle 13 un pranzo alla “Festiamo park”, mentre per don Francesco Bernasconi

Per Fra Antonio Ratti la prima messa sarà al convento dei Frati di Viale Borri: si terrà alle 11.15 di domenica 9, ma radio Missione Francescana ha già predisposto la diretta sul suo canale YouTube